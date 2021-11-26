سلالة كورونا الجديدة.. دول أوربية تعلق السفر إلى الجنوب الأفريقي.. ذعر عالمي من تزايد الإصابات واهتزاز أسواق الأسهم

خلف ظهور متحور جديد من فيروس كورونا المعروف بـ (B1529.1.1) في جنوب أفريقيا حالة من القلق الواسع في العديد من العواصم الأوربية والعالمية.

وأعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا اكتشاف 22 حالة إصابة بالسلالة الجديدة مؤكدًا في الوقت نفسه إمكانية اكتشاف المزيد مع استمرار التحليل الجيني.

وقالت وزارة الصحة في بتسوانا إنه تم اكتشاف 4 حالات مصابة بالمتحور الجديد لـ4 أجانب دخلوا البلاد في مهمة دبلوماسية، وغادروها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشارت الوزارة في بيان لها أنها تعمل على تعقب جميع المخالطين للمصابين الأربعة ولم يُلاحظ أي أعراض عليهم حتى الآن، مؤكدة أن المعلومات حول السلالة الجديدة قيد الدراسة.

والخميس، أعلن علماء من جنوب أفريقيا أنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من الفيروس في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

وصرح العلماء، في مؤتمر صحفي، بأن هذه السلالة تحتوي على “مجموعة غير عادية للغاية” من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.

وفي أعقاب ذلك، قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن السلالة الجديدة التي انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، أطلق عليها اسم 1.1.529B تحتوي على ما يسمى “بروتين سبايك”، وهو مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صممت لقاحات كورونا لمقاومته.

واتخذت عدة دول أوربية إجراءات مشددة حول السفر إلى جنوب القارة الأفريقية، على رأسها ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وهولندا، والنمسا، والتشيك، إلى جانب بريطانيا.

وأعلنت إيطاليا وألمانيا، الجمعة، فرض قيود على السفر لمواجهة السلاسة الجديدة وحظرت دخول القادمين إليها الذين زاروا بعض الدول في جنوب القارة الأفريقية خلال الـ14 يوما الماضية، بحسب موقع (ذي لوكال إيطاليا) الإخباري المحلي.

وتشمل تلك الدول جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني (المعروفة سابقا بـ”سوازيلاند)”.

وصنفت ألمانيا جنوب أفريقيا “منطقة لمتحورات الفيروس”، وحظرت دخول الأجانب القادمين منها، وفق قناة (دويتشه فيلله) الألمانية.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إنه “لن يُسمح لشركات الطيران إلا بنقل المواطنين الألمان من هناك، اعتبارًا من ليلة الجمعة”، بحسب القناة.

بدروه، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا في بيان “علماؤنا يدرسون متحوّر (B1529.1.1) الجديد وسوف نتبع أقصى درجات الحذر”.

1وزير الصحة الألماني ينس سبان يحذر من الطفرات الجديدة لكورونا (غيتي)

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية في تغريدة لها إن مفوضية الاتحاد ستقترح بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، تفعيل حالة الطوارئ لوقف السفر الجوي من منطقة الجنوب الأفريقي بسبب المتحور المثير للقلق (B1529.1.1).

The news about the new COVID variant is very concerning. I have talked to scientists and vaccine manufacturers today. They share the concern. Please get vaccinated as soon as possible, if not done yet. And follow the known rules to protect yourself. https://t.co/eSKPzr8J5Q — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

ألمانيا تسجل إصابات قياسية

وسجلت ألمانيا إصابات قياسية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، بواقع أكثر من 76 ألف إصابة و357 وفاة، وسط موجة رابعة من العدوى تشهدها البلاد.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، إنه سجل 76 ألف و414 إصابة جديدة و357 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف في بيان أن “عدد المصابين الحاليين يقرب من 774 ألف و300 شخص، وهو رقم مقلق لم نشهده في الموجات الثلاث السابقة للجائحة”.

وأدت الزيادة الأخيرة في الإصابات بفيروس كورونا إلى زيادة كبيرة في حالات النقل إلى المستشفى ووحدات العناية المركزة، ما أجبر العديد من المستشفيات على تأجيل العمليات غير الحرجة.

وفي إطار ذلك، اتخذت السلطات الألمانية إجراءات أكثر صرامة هذا الأسبوع، خاصة بالنسبة لغير الملقحين.

ومنذ الأربعاء، أصبحت العديد من الولايات الفيدرالية تشترط على ركاب وسائل النقل العام أن يكونوا حاصلين على اللقاح أو يكونوا قد تعافوا مؤخرا أو حاصلين على نتيجة اختبار سلبية لكورونا.

وألغت العديد من تلك الولايات، بما في ذلك براندنبورغ وساكسونيا وبافاريا، أسواق عيد الميلاد وأمرت بإغلاق الحانات والنوادي في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى الجمعة، سجلت ألمانيا ما يزيد عن 5 ملايين و623 ألف إصابة بفيروس كورونا وإجمالي 100 ألف و796 وفاة ناجمة عنه، وفق موقع (وورلد ميتر).

بلجيكا تفرض قيوداً جديدة

وأعلنت السلطات البلجيكية الجمعة، فرض تدابير احترازية جديدة على خلفية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وأفاد رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، أن التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة تشمل إغلاق النوادي الليلية وحظر إقامة الحفلات الخاصة.

وحددت الحكومة جلوس 6 أشخاص على الأكثر حول مائدة واحدة في المطاعم والبارات والمقاهي، وإغلاق أبوابها في تمام الساعة 23: 00 مساءً.

وقررت السلطات منع حضور الجماهير لمشاهدة المسابقات الرياضية.

ومن المقرر أن تنفذ التدابير الجديدة اعتباراً من غد السبت ولمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وأعلن معهد صحة الشعب الوطني البلجيكي، في وقت سابق الجمعة، ارتفاع أعداد المصابين إلى 16 ألف و792 مصاباً باليوم، أي ارتفاع بنسبة 48% خلال الفترة بين 16-22 من الشهر الجاري.

المغرب يفرض حظرا

وقررت السلطات المغربية، الجمعة، منع أي مسافر قادم من جنوب أفريقيا من الدخول إلى البلاد، إثر انتشار سلاسة جديدة من فيروس كورونا هناك.

ولفت بيان للجنة التنسيق المشتركة بين الوزارات (حكومية) إلى أن هذا القرار “يأتي في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض البلدان”.

اهتزاز أسواق الأسهم

هوت مؤشرات أسواق الأسهم، الجمعة، إثر تسجيل إصابات بسلالة جديدة من فيروس كورونا، استدعت تحركا سريعا من بعض الدول بإعادة فرض قيود، خصوصا على السفر من أفريقيا.

وبحلول الساعة 11: 23 (ت.غ)، عانت أسواق أوربا انخفاضات حادة، إذ خسر مؤشر (يورو ستوكس 50) الذي يتكون من أسهم أكبر 50 شركة في القارة 118.5 نقطة أو بنسبة 2.76%.

ونزلت مؤشرات “داكس” الألماني، و”كاك” الفرنسي، و”فوتسي” البريطاني، ومؤشر بورصة ميلانو الإيطالي بنسب 2.45 و3.14 و2.56 و2.82 بالمئة على الترتيب.

وتراجع مؤشر “إيه إس إيه 100” في بورصة إسطنبول بنسبة 1.8%.

وفي آسيا، أغلق مؤشر “نيكي” المكون من أسهم أكبر 225 شركة في بورصة طوكيو، بنسبة 2.53%، فيما أغلق مؤشر “هانغ سانغ” في بورصة هونغ كونغ بنسبة 2.67 %، وشنغهاي الصيني 0.53 %.

وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 6.5%، بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة بدءا من الساعة 12: 00 (ت.غ) الجمعة.

ونزل سهم “آي. إيه. جي” المالكة للخطوط الجوية البريطانية، وسهم شركة “إيزي جيت” بأكثر من 12%، في حين تراجع سهم “كارنيفال” المشغلة لرحلات بحرية وسهم “تي. يو. آي” السياحية بين 12 و15%.

وتشهد الأصول عالية المخاطر، كالأسهم، حركة نزوح ضخمة مع بدء دول عديدة، بينها ألمانيا وبريطانيا، فرض قيود للحيلولة دون تفشي المتحور الجديد لكورونا “B1529.1″، الذي يقدر خبراء الصحة أنه أشد فتكا من سابقاته، وأكثر مقاومة للقاحات.

تزايد الوفيات

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” في أوربا بحلول الربيع، في حين دفع الضغط الشديد على المستشفيات في هولندا إلى نقل مرضى كورونا إلى المستشفيات الألمانية.

وقالت المنظمة إنها تتوقع ضغطا عاليا أو شديدا للغاية في وحدات العناية المركزة في نحو 50 بلدا من الآن حتى الأول من مارس/آذار 2022.

وتوقعت الصحة العالمية أن يتجاوز العدد الإجمالي للوفيات المسجلة في أوربا 2 مليون و200 ألف بحلول ربيع العام المقبل.

يأتي تحذير منضمة الصحة العالمية في وقت سجلت دول عدة معدلات إصابة عالية على نحو غير مسبوق، وفُرضت عمليات إغلاق كاملة أو جزئية.

وفي تصريح سابق، قال المدير الإقليمي للمنظمة في أوربا هانز كلوغ إننا “قلقون للغاية” بشأن انتشار فيروس كورونا في القارة، حيث تواجه موجة جديدة من العدوى”.

وأكد كلوغ أن تطبيق تدابير مثل ارتداء أقنعة الوجه يمكن أن يفيد على الفور.

وأوضح المسؤول الصحي أن هناك عوامل عدة كانت وراء انتشار الوباء، منها دخول فصل الشتاء، وعدم كفاية اللقاح، والانتشار الإقليمي لمتحور دلتا الأكثر قابلية للانتقال.