سلالة كورونا الجديدة.. دول أوربية تعلق السفر إلى الجنوب الأفريقي.. ذعر عالمي من تزايد الإصابات واهتزاز أسواق الأسهم

خلف ظهور متحور جديد من فيروس كورونا المعروف بـ (B1529.1.1) في جنوب أفريقيا حالة من القلق الواسع في العديد من العواصم الأوربية والعالمية.

وأعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا اكتشاف 22 حالة إصابة بالسلالة الجديدة مؤكدًا في الوقت نفسه إمكانية اكتشاف المزيد مع استمرار التحليل الجيني.

وقالت وزارة الصحة في بتسوانا إنه تم اكتشاف 4 حالات مصابة بالمتحور الجديد لـ4 أجانب دخلوا البلاد في مهمة دبلوماسية، وغادروها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشارت الوزارة في بيان لها أنها تعمل على تعقب جميع المخالطين للمصابين الأربعة ولم يُلاحظ أي أعراض عليهم حتى الآن، مؤكدة أن المعلومات حول السلالة الجديدة قيد الدراسة.

والخميس، أعلن علماء من جنوب أفريقيا أنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من الفيروس في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

وصرح العلماء، في مؤتمر صحفي، بأن هذه السلالة تحتوي على “مجموعة غير عادية للغاية” من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.

وفي أعقاب ذلك، قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن السلالة الجديدة التي انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، أطلق عليها اسم 1.1.529B تحتوي على ما يسمى “بروتين سبايك”، وهو مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صممت لقاحات كورونا لمقاومته.

واتخذت عدة دول أوربية إجراءات مشددة حول السفر إلى جنوب القارة الأفريقية، على رأسها ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وهولندا، والنمسا، والتشيك، إلى جانب بريطانيا.

وأعلنت إيطاليا وألمانيا، الجمعة، فرض قيود على السفر لمواجهة السلاسة الجديدة وحظرت دخول القادمين إليها الذين زاروا بعض الدول في جنوب القارة الأفريقية خلال الـ14 يوما الماضية، بحسب موقع (ذي لوكال إيطاليا) الإخباري المحلي.

وتشمل تلك الدول جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني (المعروفة سابقا بـ”سوازيلاند)”.

وصنفت ألمانيا جنوب أفريقيا “منطقة لمتحورات الفيروس”، وحظرت دخول الأجانب القادمين منها، وفق قناة (دويتشه فيلله) الألمانية.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إنه “لن يُسمح لشركات الطيران إلا بنقل المواطنين الألمان من هناك، اعتبارًا من ليلة الجمعة”، بحسب القناة.

بدروه، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا في بيان “علماؤنا يدرسون متحوّر (B1529.1.1) الجديد وسوف نتبع أقصى درجات الحذر”.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوربية في تغريدة لها إن مفوضية الاتحاد ستقترح بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء، تفعيل حالة الطوارئ لوقف السفر الجوي من منطقة الجنوب الأفريقي بسبب المتحور المثير للقلق (B1529.1.1).

The news about the new COVID variant is very concerning.

I have talked to scientists and vaccine manufacturers today. They share the concern.

Please get vaccinated as soon as possible, if not done yet.

And follow the known rules to protect yourself. https://t.co/eSKPzr8J5Q

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021