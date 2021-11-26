فلسطين.. حماس تدعو للتصدي لزيارة الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي بالخليل

دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، إلى التصدي لزيارة مرتقبة للرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، للاحتفال بعيد يهودي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس اسحاق هرتسوغ يعتزم زيارة الحرم الإبراهيمي في الخليل، الأحد المقبل، للمشاركة في الاحتفال بما يُسمى “عيد الأنوار” اليهودي.

واعتبر القيادي بحماس إسماعيل رضوان، في بيان، الزيارة المزمعة لهرتسوغ “استفزازاً لمشاعر الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لحرمة المسجد الإبراهيمي”.

وحمّل رضوان إسرائيل “كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء”، داعياً الفلسطينيين في الخليل والضفة الغربية إلى التصدي له ومواجهته.

وأضاف “المسجد الإبراهيمي وحائط البراق والمسجد الأقصى ملك إسلامي، ولن يفلح الاحتلال في قلب الحقائق وفرض وقائع جديدة على الأرض”.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ عام 1994، يُقسَّم المسجد الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين: قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، وذلك إثر قيام مستوطن بقتل 29 فلسطينياً في صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

وفي يوليو/تموز 2017، أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لـ”اليونسكو” الحرم الإبراهيمي موقعا تراثيا فلسطينياً.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالعمل على السيطرة الكاملة على المسجد وتحويله لكنيس يهودي.