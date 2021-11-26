شاهد: الشرطة التونسية تطلق النار على رجل قرب وزارة الداخلية.. إليك التفاصيل

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم إن الشرطة التونسية أطلقت النار على رجل قرب وزارة الداخلية وسط استنفار أمني كثيف، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة أطلقت النار عندما حاول الرجل اقتحام مبنى الوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية “لا يمكنني الآن إعطاء أي تفاصيل. أنا في ساحة الجريمة الآن”.

وأظهر فيديو رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.





وقال شهود إن الشرطة كانت تركض وراء المهاجم قبل أن تطلق النار عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شرطي قوله “المهاجم كان بيده ساطور وبالأخرى سكين وركض صوب مدخل وزارة الداخلية وكان يصرخ الله أكبر”.

وتابع “كان يحاول مهاجمة الشرطيين أمام الوزارة”.

وأفاد أحد الشهود “كان على بعد نحو خمسين مترا من الوزارة وألقت عليه عناصر الشرطة الحواجز ولكنه واصل الركض وهدد الشرطة بسكينه وساطور”.

ولم تعلق وزارة الداخلية حتى الآن.

وقالت إذاعة (موزاييك) إن رجلا حاول اقتحام وزارة الداخلية لكن قوات الشرطة أطلقت الرصاص على رجله وتمت السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى.





وإثر الحادثة انتشرت قوات الأمن في شارع الحبيبب بورقيبة وأمام مقر وزارة الداخلية.

ومنذ احداث ثورة 2011 تم غلق الجزء الذي توجد فيه وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة إثر تنامي الاحتجاجات في هذه المنطقة الحيوية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة إثر قرار الرئيس قيس سعيّد تولي السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي.

ويتواصل فرض حال الطوارئ في البلاد حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

ووقعت آخر الهجمات الكبيرة في 2015 عندما قتل مسلحون عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف في تونس ومنتجع شاطئي في سوسة.