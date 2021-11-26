دبلوماسي إسرائيلي يكشف عن التحضير لتوأمة بين مدينتين مغربية وإسرائيلية

أعلن دبلوماسي إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن “التحضير لتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي أزمور المغربية وكريات يام الإسرائيلية”.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر لـديفيد غوفرين القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من الرباط بهذا الخصوص.

وقال غوفرين “يجري حاليا التحضير لتوقيع اتفاق توأمة بين مدينة أزمور المغربية، التي كانت تضم جالية كبيرة من اليهود بداية القرن الماضي، ومدينة كريات يام الإسرائيلية”.

من اجمل مظاهر التجانس الثقافي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المغرب واسرائيل، ما يجري حاليا من تحضير لتوقيع اتفاق توأمة بين مدينة ازمور المغربية، والتي كانت تضم جالية كبيرة من اليهود بداية القرن الماضي، ومدينة كريات يام الإسرائيلي. نهنأ جميع الأطراف بهذا الإنجاز الرائع. pic.twitter.com/AAgmJvp5nq — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) November 26, 2021

واعتبر غوفرين أن التحضير للتوأمة من “أجمل مظاهر التجانس الثقافي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المغرب وإسرائيل”، على حد تعبيره.

وأضاف غوفرين “نهنئ جميع الأطراف بهذا الإنجاز الرائع”.

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي موعد توقيع تلك الاتفاقية أو تفاصيل أخرى حول طبيعتها، كما لم يصدر تعليق رسمي مغربي بشأن الموضوع.

وكانت إسرائيل والمغرب قد أعلنتا نهاية العام الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقفها منذ عام 2002.

ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح سفارة لإسرائيل بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية يائير لابيد إلى الرباط، في أغسطس/ آب الماضي، كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

ويعد المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، في حين ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل منذ 1979 و1994 على الترتيب.

وأثار هذا التطبيع انتقادات واسعة في المغرب جراء استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ في أكثر من دولة عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، ومواصلة انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.