بينهن حفيدة ميتران.. تحقيق تلفزيوني يبث شهادات نساء يتهمن وزير فرنسي سابق بالاغتصاب (فيديو)

فتح مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الجمعة، تحقيقًا في قضية اغتصاب واعتداء جنسي بعد بث تقرير على قناة (فرانس 2) يدين وزير البيئة السابق نيكولا هولو.

وأدلت نساء عدة بشهادات، مساء أمس الخميس، في برنامج التحقيقات (المبعوث الخاص)، اتهمت الوزير السابق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في حق نساء بينهن قاصر.

وقالت صحيفة (لوباريزيان) إن شعبة حماية القاصرين في الشرطة القضائية أعلنت أنها “ستسعى لتحديد ما إذا كانت الوقائع مصنفة كجريمة جنائية”.

وأوضحت أن المدعي العام يفتح تحقيقا في القضية عندما يتعلق الأمر بالقاصرين وإن كانت الواقعة قديمة، مع تحديد ما إذا كانت هناك اعتداءات أخرى.

وأعطي التقرير التلفزيوني الكلمة للناشطة البيئية كلير نوفيان، التي أبلغت عن موقف غير لائق من نيكولا هولو.

وذكّر التقرير بشكاية الاغتصاب التي قدمتها باسكال ميتران، حفيدة الرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا ميتران، في عام 2008 والتي تم رفضها.

ودافع الوزير السابق عن نفسه بشدة ضد هذه الاتهامات الموجهة إليه وأعلن للبرنامج أنه “لم يرتكب هذه الأفعال وأنها ادعاءات كاذبة”.

وكان هولو (62 عامًا) الذي قدم استقالته من المنصب في 2018، أحد أعضاء حكومة رئيس الوزراء إدوار فيليب الأكثر شعبية.

Sexual predator Nicolas Hulot, the extreme left SOB that almost managed to shut down the nuclear plants in France -because he is so concerned with the environment-, at least one of his victims is an underage girl. https://t.co/XrH5k93Hv0

— Daniel (@daniells123) November 24, 2021