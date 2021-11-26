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سياسة|فرنسا

بينهن حفيدة ميتران.. تحقيق تلفزيوني يبث شهادات نساء يتهمن وزير فرنسي سابق بالاغتصاب (فيديو)

وزير البيئة الفرنسي السابق نيكولا هولو (الأناضول)
26/11/2021

فتح مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الجمعة، تحقيقًا في قضية اغتصاب واعتداء جنسي بعد بث تقرير على قناة (فرانس 2) يدين وزير البيئة السابق نيكولا هولو.

وأدلت نساء عدة بشهادات، مساء أمس الخميس، في برنامج التحقيقات (المبعوث الخاص)، اتهمت الوزير السابق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في حق نساء بينهن قاصر.

وقالت صحيفة (لوباريزيان) إن شعبة حماية القاصرين في الشرطة القضائية أعلنت أنها “ستسعى لتحديد ما إذا كانت الوقائع مصنفة كجريمة جنائية”.

وأوضحت أن المدعي العام يفتح تحقيقا في القضية عندما يتعلق الأمر بالقاصرين وإن كانت الواقعة قديمة، مع تحديد ما إذا كانت هناك اعتداءات أخرى.

حفيدة ميتران

وأعطي التقرير التلفزيوني الكلمة للناشطة البيئية كلير نوفيان، التي أبلغت عن موقف غير لائق من نيكولا هولو.

وذكّر التقرير بشكاية الاغتصاب التي قدمتها باسكال ميتران، حفيدة الرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا ميتران، في عام 2008 والتي تم رفضها.

ودافع الوزير السابق عن نفسه بشدة ضد هذه الاتهامات الموجهة إليه وأعلن للبرنامج أنه “لم يرتكب هذه الأفعال وأنها ادعاءات كاذبة”.

وكان هولو (62 عامًا) الذي قدم استقالته من المنصب في 2018، أحد أعضاء حكومة رئيس الوزراء إدوار فيليب الأكثر شعبية.

(مي تو) سياسي

وكانت صحيفة (لوموند) الفرنسية قد كشفت عن انخراط 250 امرأة من عالم السياسة في فرنسا في حركة (MeToo#) العالمية لفضح المتحرشين، وقرر المسؤولين عن حملة التوقيعات الإلكترونية للمشاركة في الحملة، تسميتها (مي تو سياسية).

وأوضحت الصحيفة أن المشاركات في الحملة اعتبرن أنه “لا مكان للمعتدين الجنسيين في انتخابات 2022” الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في الربيع المقبل.

ودعت المنخرطات في الحملة -وغالبيتهن من اليسار- السياسيين في فرنسا إلى الرد على العنف الجنسي الذي يرتكبه ممثلو الشعب.

المصدر : الجزيرة مباشر

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