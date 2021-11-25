قيادي بحماس: قرار بريطانيا المناهض للحركة انحياز كامل للاحتلال ضد الفلسطينيين

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة “تستهجن قبول البرلمان البريطاني لمذكرة وزيرة الداخلية بوضع الحركة في قائمة المنظمات الإرهابية”، مشيرا إلى أنه يمثل “انحيازا كاملا للاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية”.

وأضاف رضوان في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن القرار دليل على عقلية الاحتلال العنصرية التي ما زالت تعاني منها بريطانيا.

وأوضح أن “بريطانيا بهذا القرار تعد شريكا كاملا للاحتلال في كل ما يرتكب ضد الشعب الفلسطيني”.

وقال رضوان إنه كان على بريطانيا تصحيح خطيئتها التي بدأت بوعد بلفور واحتلال فلسطين وتسليمها للاحتلال.

وذكر أن “القرار يتعارض مع كل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي التي أعطت للشعوب الحق في مقاومة الاحتلال”.

وأضاف أن القرار يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال رضوان إن هناك تحركات على المستوى القانوني لإسقاط القرار وتحركات على المستوى الدبلوماسي للضغط على بريطانيا للتراجع عن القرار.