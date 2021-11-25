دراسة فرنسية: “عنصرية ممنهجة” ضد القادمين من شمال أفريقيا خلال عملية التوظيف

كشفت دراسة أخيرة أنجزها معهد السياسات العامة في فرنسا أن الأفراد القادمين من دول شمال أفريقيا هم الأكثر عرضة للتمييز خلال عملية التوظيف التي تقوم بها مختلف الشركات الفرنسية.

وأظهرت الدراسة التي نٌشرت تفاصيلها عبر موقع المعهد على الإنترنت أن التمييز في سوق العمل الفرنسية لا يقتصر فقط على الجاليات المقيمة بل حتى المواطنين الفرنسيين ذوي الأصول المغاربية خاصة والشمال أفريقية عامة.

وتقول الدراسة إن الأشخاص الذين تنحدر أصولهم من الدول المغاربية وشمال أفريقيا لهم فرص أقل بكثير في إعادة التواصل مجددًا بنسبة تصل إلى 31% مقارنة بالأشخاص الذين يحملون اسمًا فرنسيًا.

وخلصت الدراسة التي شارك فيها إنجازها ستة مراكز بحثية محكمة في فرنسا إلى أن إقصاء المغاربيين من فرص العمل في فرنسا لا يرتبط بجائحة كورونا وأن معدلات التمييز جرى تسجيلها قبل الجائحة وبعدها.

من ناحية أخرى، أكدت الدراسة وجود تفاوتات كبيرة مرتبطة بمستوى المؤهلات المطلوبة بين المرأة والرجل، حيث تكون المرأة محرومة من انتزاع وظيفة في المجالات المؤثرة، ولكنها مفضلة في المهن الإدارية البسيطة.

وتعتقد الصحفية والناشطة سهام أسباغ أن الدراسة نقلت واقعًا يعيشه المغاربيون والقادمون من دول شمال أفريقيا كل يوم تقريبًا، إلا أنه لا أحد تحرك من أجل إنهاء المعاناة، بينما اعتبر مغرد آخر أنه لا جدوى من التقدم للوظائف في المؤسسات الفرنسية لأن الأبواب تكاد تكون موصدة أمام مكل شخص يحمل اسما عربيا.

Autant je trouve ça important de documenter & objectiver les manifestations du racisme systémique…mais tous les 6 mois depuis des années des enquêtes réaffirmant que les maghrébins sont archi discriminés à l’emploi ? On sait. Et il n’y a rien qui bouge. On sait aussi pourquoi. — Sihame Assbague (@s_assbague) November 25, 2021

Quoi ?? Donc quand j’envoie mon cv et lettre de motivation sans aucune réponse alors que mes potes eux sont pris sur le même job c’est à cause de mes origine ,je m’y attendais pas je suis choqué 😱 https://t.co/bihnzs8rUr — أمين (@vit_hamine) November 25, 2021

من جهة أخرى، أوضح مغردون فرنسيون أن هذه النتائج تقترب إلى حد كبير من الواقع الفرنسي وتعكس الوقائع على الأرض، حيث اعتبر المغرد انطونيو قسطنطينو أن أرقام الدراسة أكدت وجود “عنصرية ممنهجة” يعتمدها ساسة فرنسا الجدد تجاه أبناء مستعمراتهم السابقة، فيما اعتبر مغردون آخرون أن هذا هو الوجه الجديد للجمهورية الفرنسية القائمة على الحرية والمساواة والأخوة.

31,5% de chance en moins d'être contacté par un employeur pour une personne dont le CV laisse supposer qu'elle est d'origine maghrébine. À part ça, le problème en France c'est l'idéologie "woke"… https://t.co/5jQ0Y0IfzM — William Martinet (@WilliamMartinet) November 25, 2021

Un rappel des méfaits du racisme systémique (même si c'est dans ce journal très droitier qu'est Le Point). https://t.co/WWJiN8qPE2 — Arlindo Constantino aka le pédé plouc. (@MorueBarbue) November 25, 2021

Ah bon? Naaaan… Dans la patrie de l’universalisme laïc et républicain, il y aurait des discriminations à l’embauche envers les « maghrébins »? https://t.co/6BoUrIfuj7 — Madjid Ben Chikh (@BlogDeSuppaiku) November 25, 2021

وسبق أن أعلنت فرنسا عن تخفيض عدد تأشيرات السفر الممنوحة لمواطني دولة الجزائر والمغرب إلى النصف، فيما تم تحفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين التونسيين بمقدار الثلث.

واتهمت فرنسا دول شمال أفريقيا الثلاث بالإخفاق في التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الذين تُرفض تأشيرات السفر الخاصة بهم.

واستدعت الجزائر السفير الفرنسي “للاحتجاج رسميا” على الخطوة.