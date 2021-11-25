بعد تسريب لقطات تعذيب واغتصاب للسجناء.. بوتين يطرد رئيس مصلحة السجون

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطرد رئيس مصلحة السجون وفق بيان للكرملين، اليوم الخميس، بعد تسريب لقطات مروعة لعمليات تعذيب واغتصاب داخل سجن روسي ونشرها.

وطرد ألكسندر كلاسينكوف الذي فرضت عليه عقوبات غربية بسبب قضية المعارض المسجون أليكسي نافالني بعدما شغل منصب رئيس مصلحة السجون الروسية طوال عامين.

وعين الرئيس الروسي الكولونيل في الشرطة أركادي غوستيف مكانه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن نشرت جماعات حقوقية عشرات مقاطع الفيديو لعمليات لتعذيب تم تسريبها من داخل سجن في مدينة ساراتوف بوسط البلاد، الشهر الماضي.

وقام النزيل السابق في السجن سيرغي سافلييف الذي يحمل جنسية بيلاروسيا بتهريب تسجيلات الفيديو قبل أن يفر من روسيا إلى فرنسا حيث طلب اللجوء.

وأعلنت مصلحة السجون الروسية في وقت سابق هذا الشهر فصل 18 مسؤولا في منطقة ساراتوف بسبب تسجيلات الفيديو إضافة إلى فتح تحقيقات عدة.

وسبق أن دعا الكرملين لفتح تحقيق في هذه القضية.

وكانت موسكو قد أدرجت سافلييف على قائمة المطلوبين الشهر الماضي، لكنها شطبت اسمه بعد ذلك.

وخلال فترة سجنه عمل سافلييف مسؤول صيانة الحواسيب وتمكن من الوصول إلى الخادم الداخلي للسجن وخوادم سجون أخرى، حيث وجد لقطات مراقبة تظهر الانتهاكات.

منظمات حقوقية دولية تتهم روسيا بتعديب وانتهاك حقوق السجناء (مو اقع التواصل)

وقام بحفظ اللقطات على “ذاكرة إلكترونية صغيرة” خبأها قرب باب الخروج.

ونشرت منظمة غولاغو دوت نت أشرطة التجاوزات.

يقول المراقبون إن نظام السجون الواسع في روسيا كان منذ فترة طويلة مكانًا للتعذيب والعنف الجنسي ضد النزلاء، لكن مقاطع الفيديو تلقي ضوءًا جديدًا على الانتهاكات.

وفي تقرير نشرته صحيفة (لاكروا) الفرنسية، سلّط الكاتب أوليفييه تاليس الضوء على ما يحدث للسجناء في هذه المعتقلات بتوثيقه شهادات عدد من المعارضين الذين عاشوا تجارب رهيبة في هذه السجون المعزولة.

وقال الناشط السياسي دانيس سافارغالي الذي قضى عقوبة بـ12 شهرا في أحد هذه المعتقلات التي يُشرف عليها النظام الروسي إنه عاش في جميع أنواع الإهانة والإذلال على يد الضباط.

وتُعدّ المؤسسة العقابية رقم 6 الواقعة بالقرب من مدينة كيروف على بعد 800 كيلومتر شمال شرقي موسكو إحدى أسوأ هذه المعتقلات.