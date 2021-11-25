الاتحاد الأوربي يطالب برفع الحصار عن غزة وإجراء الانتخابات الفلسطينية

طالب الاتحاد الأوربي، اليوم الخميس، إسرائيل برفع حصارها المستمر للعام الـ15 على التوالي عن قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية.

جاء ذلك على لسان سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة في ختام زيارة وفد الاتحاد للقطاع.

ووصل غزة، أمس الأربعاء، وفد يضم 20 سفيراً وممثلاً لدول الاتحاد الأوربي في الأراضي الفلسطينية لتفقّد عدد من المشاريع الخدماتية القطاع.

وجدد بورغسدورف تأكيد الاتحاد الأوربي على تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وقال “يقف الاتحاد جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين ونحترم احتياجاتهم التنموية خاصة في قطاع غزة بشكل كامل”.

وأوضح أن إنشاء أي مشاريع تنموية في غزة بحاجة إلى تنفيذ عدد من الشروط المسبقة من أجل ضمان نجاحها.

ويتمثل الشرط الأول، بحسب بورغسدورف، في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والسماح للسكان والبضائع بالمرور بحرية.

وقال “بذلك يكون للقطاع تواصل مع الضفة الغربية والعالم الخارجي، ومن ثم يمكن أن يحدث استثمار وبدون ذلك لن يكون المجتمع قادر على التعافي”.

وذكر أن الشرط الثاني يتمثّل بضرورة “الوحدة الفلسطينية بين الفصائل والتوصل إلى اتفاق يٌفضي لإجراء انتخابات ديمقراطية”.

وأضاف “بذلك يمكن أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية للعمل بغزة بكامل قدرتها”.

🇵🇸✌🇵🇸غزة: سفراء الإتحاد الأوروبي خلال لقاء مع وزراء الحكومة الفلسطينية. pic.twitter.com/WzTRcSlu9L — حركة فتح – قطاع غزة (@fatehgaza) November 25, 2021

وقال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوربي شادي عثمان إن “هذه أكبر زيارة لممثلي الاتحاد الأوربي كسفراء مجتمعين إلى قطاع غزة”.

وأضاف “الهدف من هذه الزيارة متابعة التطورات بشكل مباشر في غزة وإرسال رسالة سياسية تتعلق بضرورة رفع الحصار وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بشكل يمكّن الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها بشكل كامل في القطاع”.

أثر إيجابي للزيارة

بدوره، أعرب محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عن تقدير حكومته لـ”المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوربي في الأراضي الفلسطينية”، قائلا “سيكون لها أثر إيجابي على حياة المواطنين”.

وأضاف في كلمة نيابة عن الحكومة الفلسطينية خلال المؤتمر أنه “رغم الوضع السياسي القائم في غزة والذي نسعى لإنهائه عبر عودة الوحدة بين شقي الوطن، فالحكومة الفلسطينية لم تتوقف يوما عن تحمّل مسؤولياتها في القطاع”.

وأوضح أن حكومته “نفّذت عددا من المشاريع التنموية في غزة بدعم خارجي”.

ودعا المجتمع الدولي إلى “تخصيص الموارد الكافية للتعامل مع قضية إعادة إعمار قطاع غزة”.

وطالب المجتمع الدولي بـ”الوقوف إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتقديم الدعم غير المشروط لها، لضمان استمرارية تقديم خدماتها”.