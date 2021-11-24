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سياسة|ماليزيا

ماليزيا ترفض دخول فريق رياضي إسرائيلي لأراضيها.. وحماس تشيد بالقرار

مظاهرة تضامنية مع فلسطين في ماليزيا (موافع التواصل)
24/11/2021-|آخر تحديث: 24/11/202108:07 PM (مكة المكرمة)

أعلنت ماليزيا أنها لن تسمح للمنتخب الإسرائيلي المشارك في بطولة العالم للإسكواش، المقرر انطلاقها في 7 ديسمبر/كانون الأول القادم، بدخول أراضيها.

وقالت قناة (N12) الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وزارتي الثقافة والرياضة والخارجية في إسرائيل تدخلتا لحل المشكلة، ولا تقيم ماليزيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن الاتحاد الإسرائيلي للإسكواش طالب الاتحاد الدولي للعبة بإلزام ماليزيا بالسماح للمنتخب الإسرائيلي بدخول أراضيها للمشاركة في البطولة العالمية.

وقال رئيس الاتحاد الإسرائيلي للاسكواش أفيف بوشينسكي لقناة (N12) إن الأمر لن يمر بهدوء، مضيفا “من جانبنا سنتجه بتصعيدنا إلى أعلى مستوى ممكن، إن لم يساعدنا الاتحاد الدولي سنتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية”.

وكان وزير الخارجية الماليزي قد قال في بيان، نهاية الشهر الماضي، إن بلاده ثابتة في “التزامها بدعم نضال الشعب الفلسطيني، ومعارضة استمرار العدوان الإسرائيلي والقمع الممنهج في الأراضي الفلسطينية”، بحسب وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما).

إشادة من حماس

بدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالرفض الماليزي، وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة في بيان إن “هذا الرفض يعبّر عن الموقف الأصيل الدائم لماليزيا، في مناهضة التطبيع مع الاحتلال، ودعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده”.

وأشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف ماليزيا، مستنكرين في الوقت ذاته تطبيع الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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