ماليزيا ترفض دخول فريق رياضي إسرائيلي لأراضيها.. وحماس تشيد بالقرار

أعلنت ماليزيا أنها لن تسمح للمنتخب الإسرائيلي المشارك في بطولة العالم للإسكواش، المقرر انطلاقها في 7 ديسمبر/كانون الأول القادم، بدخول أراضيها.

وقالت قناة (N12) الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وزارتي الثقافة والرياضة والخارجية في إسرائيل تدخلتا لحل المشكلة، ولا تقيم ماليزيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن الاتحاد الإسرائيلي للإسكواش طالب الاتحاد الدولي للعبة بإلزام ماليزيا بالسماح للمنتخب الإسرائيلي بدخول أراضيها للمشاركة في البطولة العالمية.

وقال رئيس الاتحاد الإسرائيلي للاسكواش أفيف بوشينسكي لقناة (N12) إن الأمر لن يمر بهدوء، مضيفا “من جانبنا سنتجه بتصعيدنا إلى أعلى مستوى ممكن، إن لم يساعدنا الاتحاد الدولي سنتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية”.

وكان وزير الخارجية الماليزي قد قال في بيان، نهاية الشهر الماضي، إن بلاده ثابتة في “التزامها بدعم نضال الشعب الفلسطيني، ومعارضة استمرار العدوان الإسرائيلي والقمع الممنهج في الأراضي الفلسطينية”، بحسب وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما).

إشادة من حماس

بدورها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالرفض الماليزي، وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة في بيان إن “هذا الرفض يعبّر عن الموقف الأصيل الدائم لماليزيا، في مناهضة التطبيع مع الاحتلال، ودعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده”.

وأشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف ماليزيا، مستنكرين في الوقت ذاته تطبيع الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ملكة جمال اليونان تقاطع حكومة الاحتلال و ماليزيا تمنع وفدا رياضيا إسرائيليا من الدخول إليها، وبلجيكا تقرر وسم منتجات المستوطنات، ودول عربية تطبع !! مع إسرائيل!!! — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) November 24, 2021

" ماليزيا ترفض دخول بعثة اسرائيل الرياضية ل بطولة العالم ل اسكواش بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع الكيان " نسخة لبعض الدول — Hanzala (@Hanzpal2) November 24, 2021

#ماليزيا رفضت دخول بعثة منتخب "إسرائيل" إلى أراضيها والمشاركة في بطولة العالم للاسكواش التي ستنطلق بعد أسبوعين. pic.twitter.com/7GYUOuSeag — فلسطينيو الخارج (@PalesAbroad) November 24, 2021

لسة العالم فيه بني آدمين بتفكر وعندهم قوة انصاف الحق #ماليزيا #إسرائيل يااااااه يابخت ماليزيا بضميرهم الحي وانسانيتهم #FIFAMobile https://t.co/8JghkUsPL6 — بنت الشتاء انا💞 (@GhazyNagwa) November 23, 2021

ماليزيا تمنع وفدا رياضيا إسرائيليا من الدخول إليها، وبلجيكا تقرر وسم منتجات المستوطنات ودول عربية تطبع مع إسرائيل!!! — الغزاوي (@Ehabhelou) November 24, 2021