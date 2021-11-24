ليبيا.. لجنة الانتخابات تستبعد سيف الإسلام القذافي وتبقي على حفتر

استبعدت لجنة الانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، سيف الإسلام القذافي 24 آخرين من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما أبقت على اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأصدرت اللجنة قائمة الأسماء الكاملة التي تعتبرها مؤهلة للترشح في الانتخابات انتظارا لعملية طعن القضاء الليبي صاحب القرار النهائي فيها.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قوله إن قرار الاستبعاد جاء بسبب “صدور حكم نهائي من القضاء الليبي بإعدام سيف الإسلام” إثر إدانته بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف أن سيف الإسلام (49 عاما) “لم يقدم ما يفيد بطلان هذا الحكم أو إسقاطه”.

وأدانت محكمة ليبية سيف الإسلام القذافي غيابيا في 2015 بارتكاب جرائم حرب لدوره في محاربة انتفاضة 2011 التي أنهت حكم والده الذي دام 42 عاما، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

كما أن خليفة حفتر متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى منها هجومه الذي استمر 14 شهرا على طرابلس والذي تم إحباطه العام الماضي. ويقول دبلوماسيون إنه يحمل الجنسية الأمريكية أيضا. ويُحظر على من يحمل جنسيتين الترشح لمنصب الرئيس.

وتعهد عبد الحميد الدبيبة علنا ​​بعدم المشاركة في الانتخابات، عندما تم اختياره في مارس/آذار ليكون رئيسا مؤقتا للوزراء، حتى لا يستغل الأجهزة الحكومية في الحملات الانتخابية. كما أنه لم يتنح عن منصبه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات بحسب نصوص قانون الانتخابات الذي أصدره رئيس مجلس النواب في سبتمبر/أيلول.

والإثنين، أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98، من أبرزهم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي أثار ترشحه هو وسيف الإسلام غضبا شعبيا في ليبيا.