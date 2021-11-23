فواتير بالدولار و100 ألف ليرة رسوم زواج.. قرارات لبلدية تركية ضد الأجانب تثير جدلا وغضبا

فجرت بلدية ولاية بولو التركية ورئيسها المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض تانجو أوزجان جدلا وغضبا شعبيا في أعقاب موافقة مجلس البلدية بأغلبية ساحقة على مقترح قرارات تستهدف الأجانب المقيمين في البلدية.

ووافق المجلس، الإثنين، على مقترحين لأوزجان مثيرين للجدل الأول هو زيادة سعر المتر المكعب من المياه على الأجانب في الولاية 10 أضعاف ليصل سعر لتر المياه المكعب إلى 2.5 دولار أمريكي.

رئيس بلدية بولو " تانجو أوزجان " من حزب الشعب الجمهوري ، والذي فرض رسوم قدرها 100,000 ليرة لعقد الزواج للأجانب في بولو قبل أسبوعين. يُمرر أمس قرار بتخفيض تسعير المياه للأتراك في المدينة إلى 2,5 ليرة للمتر المُكعب ، بينما المحاسبة للأجانب المُقيمين سيكون التسعير ب 2,5 دولار#Bolu pic.twitter.com/aU9v1zZdwO — أُسَامَةْ (@osama0710) November 23, 2021

وأيد المجلس مقترح رئيس البلدية الثاني الذي ينص على زيادة رسوم الزواج على الأجانب في الولاية ليصل إلى 100 ألف ليرة تركية (أكثر من 8 آلاف دولار).

وجاءت الموافقة على المقترحين رغم إعلان ‏مكتب المدعي العام في الولاية في يوليو/تموز الماضي، فتح تحقيق بحق أوزجان حول عزمه مضاعفة الضرائب والرسوم على الأجانب والسوريين في المدينة 10 مرات.

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وافق مجلس بلدية بولو بأغلبية الأصوات على مقترح رئيس البلدية، تانجو أوزجان، بتحصيل رسوم فواتير المياه من الأجانب بالدولار (أي 11 ضعف المبلغ المستحق) ورفع رسوم الزواج للأجانب إلى 100 ألف ليرة تركية. — Ahmad Hasan (@binaasorya) November 22, 2021

ووجه مكتب المدعي العام لرئيس البلدية تهمتي “إساءة استخدام المنصب” و”الكراهية والتمييز”، بحسب وكالة الأناضول.

بيد أن القرارات مررت في مجلس البلدية ومن المنتظر تطبيقها على الأجانب في الولاية باستثناء اللاجئين وحملة وثيقة الحماية المؤقتة.

قرار بلدية #بولو يشمل الأجانب الذين يحملون الإقامة ولا يشمل حملة وثيقة الحماية المؤقتة واللاجئين https://t.co/P07RS5Fr4O — Owis Akkad أويس عقاد (@akkadowis) November 22, 2021

وأثارت القرارات حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن أوزجان عن مقترح رفع تكاليف رسوم الزواج في تصريحات مصورة بشأن ميزانية بلدية بولو لعام 2022 خلال جلسة لمجلس البلدية عقدت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

❞لا نريد للأجانب (سوريين وعراقيين) أن يتزوجوا في بولو ويستقروا في بولو وينجبوا أطفال، نريدهم أن يعودوا إلى بلادهم❝

رئيس بلدية بولو تانجو اوزجان يقدم مقترح جديد عنصري لمجلس بلدية بولو لرفع رسوم الزواج في المدينة 100 ضعف للأجانب، لتصل إلى 100 ألف ليرة تركية. pic.twitter.com/Z6CNfjvbn2 — Emad M Mola (@MolaEmad) November 13, 2021

وقال مستهدفا الأجانب “بالطبع نريد تطبيق هذا القانون منعا لزواج الأجانب ومنعا لاستقرارهم في بولو ومنعا لإنجابهم الأطفال في بولو”.

100 ألف ليرة رسوم الزواج.. رئيس بلدية عنصري يفجر جدلًا جديدًا رئيس بلدية "بولو" التركية من حزب الشعب الجمهوري المعارض، تانجو أوزجان، يثير جدلًا جديدًا بسبب مقترح تقدم به لمجلس البلدية، يقضي بفرض 100 ألف ليرة تركية كرسوم نكاح على الرعايا الأجانب في "بولو"https://t.co/SrZt2PV4tE — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) November 12, 2021

واعتبر ناشطون هذه القرارات “استهدافا مباشرا” للأجانب ولاسيما السوريين والعراقيين المقيمين في تلك المدينة التركية واستمرارا لموقف رئيس البلدية تانجو أوزجان المعادي للأجانب.

بلدية #بولو تقرر فرض 100 ألف ليرة تركية كرسوم زواج على الأجانب و 2.5 دولار عن كل متر مكعب من الماء يستهلكونه. أسوأ مراحل تغريبة السوريين تلك التي رمت بهم على شواطئ الحقد. — ردينة سليم (@SRoudinah2) November 22, 2021

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حذر ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم من مواقف رئيس بلدية بولو ومن الذين اعتبرهم “شريحة واسعة تصفق لعنصريته التي تجاوزت الحدود ضد اللاجئين”.

وكتب في مقال نشرته صحيفة (يني شفق) التركية أن أوزجان “تجاهل الدستور وجميع القيم الإنسانية حول عزمه رفع فاتورة المياه 10 أضعاف للأجانب”.

وأوضح أن جميع مواقف هذا الشخص تنبع من “اللامسؤولية والقسوة تجاه من هم أضعف منه ومن لا حول لهم ولا قوة”.

الأمر الأسوأ مما قاله رئيس بلدية #بولو

من المفترض أن تكون الفضيحة التي وقع فيها رئيس بلدية بولو #التركية حول رؤيته العنصرية ضد #اللاجئين، والتي ظلت محل نقاش لوقت طويل، قد أظهرت بشكل أو بآخر كيف يمكن لهذه العقلية أن تشكل خطرًا لا حدود له على الإنسانية.https://t.co/0NuBNMKSgS pic.twitter.com/GMrGcldV4g — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) September 4, 2021

يُذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذ أوزجان قرارا يقضي برفع أسعار المواصلات ووسائل النقل للطلاب الأجانب بمن فيهم السوريون أو غير المقيمين في المدينة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن حزب الشعب المعارض الذي ينتمي إليه أوزجان إحالته إلى “مجلس التأديب الأعلى” على خلفية تصريحات عنصرية أدلى بها بحق امرأة محجبة، وتصريحات عنصرية بحق اللاجئين السوريين والأفغان.

ولا يختلف موقف أوزجان عن السياسة المعلنة لحزب الشعب الجمهوري الذي أكد قادته مرارا أنهم سيسعون لإعادة السوريين إلى بلادهم.

رفعت المحامية التركية، آيدن إيجيمين، دعوة قضائية بحق رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، و"إساءة استخدام المنصب". — Ahmad Hasan (@binaasorya) July 27, 2021

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في مايو/أيار 2019 عن فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو لقطعه المساعدات عن السوريين في الولاية تنفيذا لوعد انتخابي.

وتوعد أوزجان في فيديو دعائي ضمن حملته الانتخابية بأنه لن يقدم قرشًا واحدًا لمساعدة السوريين.

وقال “إذا انتخبتموني فلن أمنح التراخيص للسوريين لتأسيس الأعمال لأنني لا أؤيد أن ينتشروا في تركيا ولا أريد بقاءهم هنا”.

🎯Suriyeliler ile ilgili ısrarla sorulan soruya cevap veriyorum.

🎯Bu “misafirlik” fazla uzadı… #BoluyuSeviyorum pic.twitter.com/35kXa9Bt3B — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) March 23, 2019

ويبلغ عدد السوريين المقيمين في ولاية بولو شمال غربي تركيا 4240 سوريًا بنسبة 1.39% من سكان الولاية البالغ عددهم 304 آلاف و628 نسمة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية لعام 2021.

وتعد البلدية في تركيا مؤسسة عامة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية كبيرة عن الحكومة المركزية، كما أن صلاحيات رئيس البلدية الكبرى مستقلة عن صلاحيات الوزراء، لكن يجب أن يتعاون في تنفيذ السياسة العامة للدولة.

ويعين أعضاء البلدية بموجب انتخابات محلية.