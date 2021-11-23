مع تقدم قوات تيغراي.. رئيس الوزراء الإثيوبي يتوجه إلى الجبهة لقيادة المعارك

توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، إلى إقليم تيغراي شمالي البلاد لقيادة جنوده في المعارك الدائرة ضد المتمردين في الإقليم منذ نحو عام.

وقال آبي أحمد في بيان نُشر على تويتر مساء الإثنين “ابتداء من يوم غد (الثلاثاء) سأكون على الجبهة لقيادة قوات الدفاع”.

“ኢትዮጵያ” የሚለውን የነጻነት ስም የማስጠበቅ የታሪክ አደራ አለብን! pic.twitter.com/wfSMFsKFHM — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 22, 2021

وأضاف “أولئك الذين يريدون أن يكونوا من بين أبناء إثيوبيا الذين سيشيد بهم التاريخ انتفضوا من أجل بلدكم اليوم. لاقونا على على الجبهة”.

وتابع أن وقت التضحية “قد حان” مشيرا إلى أن ما يحدث في تيغراي “مؤامرة لإخضاع الأفارقة واستعمارهم من جديد”.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم لمناقشة آخر تطورات المواجهات.

وأوضح وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي لوسائل إعلام محلية بعد الاجتماع أن قوات الأمن ستتخذ “إجراءات مختلفة” بشأن الصراع.

ويأتي بيان رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت أكدت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مواصلة تقدمها باتجاه أديس أبابا، لافتة إلى أنها سيطرت على بلدة شيوا روبت الواقعة على بعد نحو 220 كيلومترا من العاصمة.

Not a joke: #Ethiopia’s PM Abiy Ahmed announces he will lead Army 'from the battlefront' against his own people in #Tigray. Calls on Ethiopians to do the same (go to war). This guy was awarded Nobel Peace Prize in 2019 @NobelPrize : https://t.co/WEB3ek20jC — Joyce Karam (@Joyce_Karam) November 22, 2021

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالب الجيش الإثيوبي العسكريين السابقين بالانضمام إلى صفوفه مجددا لمحاربة المتمردين.

وجاء نداء الجيش في أعقاب إعلان 9 جماعات إثيوبية بينها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو أنها شكلت تحالفا ضد الحكومة الفدرالية.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر 2020 في إقليم تيغراي عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.

🇪🇹

أبي أحمد :

سأتوجه غدا إلى ساحة المعركة لقيادة قوات الدفاع الوطنية pic.twitter.com/xK4fmwOWp9 — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) November 22, 2021