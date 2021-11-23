تلبية لدعوة أردوغان.. ولي عهد أبو ظبي يزور تركيا لأول مرة منذ 10 سنوات

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيجري زيارة رسمية إلى تركيا غدا الأربعاء، يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى لولي عهد أبو ظبي إلى تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات، وتحديدا منذ فبراير/شباط 2012.

محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا غداً.. تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.. يبحثان خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين pic.twitter.com/12LGvxMp4M — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 23, 2021

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن الزيارة “تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وأضافت أن بن زايد سيبحث مع أردوغان “العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة”، دون مزيد من التفاصيل.

وستتناول أيضا المباحثات “مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين”.

من جهتها، أكدت الرئاسة التركية الزيارة المقررة غدا لمحمد بن زايد إلى أنقرة.

BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ankara’da yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri

arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.https://t.co/ssO8hHBTpI pic.twitter.com/kq2Tr1k8kg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2021

وقالت الرئاسة التركية في بيان إنه خلال اللقاء “ستناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون (بين البلدين).

وفي 31 أغسطس/آب الماضي بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وجاء الاتصال بعد أسبوعين من استضافة أردوغان لمستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وهي أعلى زيارة لمسؤول إماراتي إلى تركيا منذ سنوات.

وناقش الرئيس مع المسؤول الأمني الإماراتي ملف الاستثمار في تركيا، حسبما نقلت (ديلي صباح) التركية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر/أيلول الماضي إن “أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية-الإماراتية في الآونة الأخيرة”.

Turkey’s President Erdogan receives Emirati delegation headed by UAE 🇦🇪 National Security Advisor HH Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan – WAM pic.twitter.com/WFmD9YkW6l — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) August 18, 2021

بدورها، رجحت وكالة (بلومبرغ) الأمريكية أن يتصدر ملف الأعمال والاستثمار جدول أعمال اللقاء، وقالت إن تحسن العلاقات بين البلدين يمكن أن يكون سببا لضخ الإمارات مليارات الدولارات في التجارة والاستثمار.

وأشارت إلى أن اللقاء “يطوي الصفحة على عقد من العلاقات الفاترة والخطاب العدائي الذي بدأ يتراجع هذا العام”.

وتوترت العلاقات بين الإمارات وتركيا لسنوات في أعقاب ثورات الربيع العربي ودعم كل طرف لجماعات مختلفة.

وأيد البلدان الأطراف المتصارعة في ليبيا واختلفا بشأن قضايا من بينها التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

ورافق الإعلان عن زيارة بن زايد إلى تركيا نشاطا ملحوظا للمغردين الأتراك على تويتر.

وربط مستخدمون في مواقع التواصل في تركيا الزيارة بوجود استثمارات إماراتية مرتقبة لاسيما في ظل انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor. Hadi gözunuz aydın.🤑🤑 pic.twitter.com/FRDbgrIPhs — Trakyalı (@HEPozitif) November 23, 2021

haber7com sözlerine göre Şeyh Muhammed Bin Zayed'in Türkiye'ye ziyareti İki devlet arasında ekonomi faaliyetlerin arttırmasına yola açar 🤝https://t.co/VwDYUPSfSj pic.twitter.com/oq4i2HqbWn — Nihal Atagül (@atagul_nihal) November 23, 2021