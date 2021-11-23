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سياسة

تلبية لدعوة أردوغان.. ولي عهد أبو ظبي يزور تركيا لأول مرة منذ 10 سنوات

صورة من آخر لقاء رسمي في تركيا بين أردوغان ومحمد بن زايد في 2012 (أرشيف رويترز)
23/11/2021-|آخر تحديث: 23/11/202103:15 PM (مكة المكرمة)

أعلنت الإمارات، الثلاثاء، أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيجري زيارة رسمية إلى تركيا غدا الأربعاء، يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى لولي عهد أبو ظبي إلى تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات، وتحديدا منذ فبراير/شباط 2012.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن الزيارة “تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وأضافت أن بن زايد سيبحث مع أردوغان “العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة”، دون مزيد من التفاصيل.

وستتناول أيضا المباحثات “مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين”.

من جهتها، أكدت الرئاسة التركية الزيارة المقررة غدا لمحمد بن زايد إلى أنقرة.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إنه خلال اللقاء “ستناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون (بين البلدين).

وفي 31 أغسطس/آب الماضي بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وجاء الاتصال بعد أسبوعين من استضافة أردوغان لمستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وهي أعلى زيارة لمسؤول إماراتي إلى تركيا منذ سنوات.

وناقش الرئيس مع المسؤول الأمني الإماراتي ملف الاستثمار في تركيا، حسبما نقلت (ديلي صباح) التركية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر/أيلول الماضي إن “أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية-الإماراتية في الآونة الأخيرة”.

بدورها، رجحت وكالة (بلومبرغ) الأمريكية أن يتصدر ملف الأعمال والاستثمار جدول أعمال اللقاء، وقالت إن تحسن العلاقات بين البلدين يمكن أن يكون سببا لضخ الإمارات مليارات الدولارات في التجارة والاستثمار.

وأشارت إلى أن اللقاء “يطوي الصفحة على عقد من العلاقات الفاترة والخطاب العدائي الذي بدأ يتراجع هذا العام”.

وتوترت العلاقات بين الإمارات وتركيا لسنوات في أعقاب ثورات الربيع العربي ودعم كل طرف لجماعات مختلفة.

وأيد البلدان الأطراف المتصارعة في ليبيا واختلفا بشأن قضايا من بينها التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

ورافق الإعلان عن زيارة بن زايد إلى تركيا نشاطا ملحوظا للمغردين الأتراك على تويتر.

وربط مستخدمون في مواقع التواصل في تركيا الزيارة بوجود استثمارات إماراتية مرتقبة لاسيما في ظل انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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Published On 13/11/2021
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