مقابل تحديد سقف اعتقالهما.. أسيران فلسطينيان بسجون الاحتلال يعلقان إضرابهما عن الطعام

علق أسيران فلسطينيان تعتقلهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إضرابهما المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، مقابل تحديد موعد الإفراج عنهما.

والأسيران هما كايد الفسفوس المضرب منذ 131 يوما، علق إضرابه مقابل الإفراج عنه بعد 23 يوما، وعماد الهريمي، المضرب منذ 61 يوما، علق إضرابه مقابل الإفراج عنه في مارس/آذار العام القادم.

وقال حسن الفسفوس إن شقيقه الأسير كايد، علق إضرابه الذي استمر 131 يوما، مقابل الإفراج عنه بعد 23 يوما.

وأضاف أن “هناك ضمانات لالتزام سلطات الاحتلال بالاتفاق وعدم تمديد اعتقاله مجددا، واستمراره في تلقي العلاج ونقله إلى مستشفى فلسطيني بعد 23 يوما”.

وأشار شقيق الأسير الفسفوس أن “جهودا كبيرة بذلتها المخابرات الفلسطينية للوصول إلى هذا الاتفاق”.

والفسفوس (32 عاما) معتقل منذ تموز/يوليو 2020، من بلدة دُورا جنوب مدينة الخليل (جنوب)، ومحتجز حاليا في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي، في وضع صحّي خطير، وفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية 4 طلبات للإفراج عن الفسفوس، لكنها جمّدت أمر اعتقاله الإداري للمرة الثانية بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووفق نادي الأسير فإن “التجميد” لا يعني إنهاء الاعتقال الإداري للأسير، بل يظل تحت مراقبة أمن المستشفى بدل السجانين، ويسمح لعائلته بزيارته، دون نقله لأي مستشفى آخر.

واعتقل الفسفوس، عدة مرات وأمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وسبق أن خاض إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري عام 2019.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد.

من جهته، قال نادي الأسير في بيان إن الأسير عماد الهريمي، علق إضرابه عن الطعام والذي استمر 61 يوما، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يفرج عنه في 4 آذار/ مارس 2022″.

وأوضح، أن الهريمي (28 عاما) خاض “إضرابا استمر لنحو شهرين، احتجاجا على اعتقاله الإداري، ووصل مؤخرا لوضع صحي صعب، وعانى من آلام في جميع أنحاء جسمه”.

والهريمي من مدينة بيت لحم (جنوب)، ويقبع في سجن عيادة الرملة (تابعة لإدارة السجون الإسرائيلية)، ومعتقل إداريا منذ أبريل/نيسان 2021، وسبق أن أمضى نحو 9 سنوات في سجون الاحتلال، وأضرب 45 يوما عام 2016 ضد اعتقاله الإداري أيضا.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 4650 أسيرا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن “انتصار الأسير كايد الفسفوس على السجان الصهيوني يبرهن قدرة شعبنا وأسراه على كسر سطوة المحتل في كل معركة يخوضها”.

واعتبر أن انتصار الأسيرين الفسفوس والهريمي “يمثل حالة الصمود الأسطوري التي يعيشها الأسرى وإرادتهم القوية أمام عجز الاحتلال”.

وكان ناشطون وأهالي الأسرى المضربين عن الطعام قد نظموا اليوم وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة الخليل.

ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسما باسم كايد الفسفوس احتفوا فيه بقرار الأسير الذي وصل إلى حالة صحية خطيرة.

وتدوال ناشطون مقطع فيديو لفلسطينيين يطلقون النار في مدينة دورا جنوب الخليل احتفالا بانتصار الأسير المضرب كايد الفسفوس.

واحتفى ناشطون بجوان الفسفوس ابنة الأسير، ووصفوها بـ”البطلة” وأنها كانت “سند أبيها”.

