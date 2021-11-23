احتفاء بفنان فلسطيني انسحب من مهرجان “تطبيعي” في باريس

أعلن الفنان الكوميدي الفلسطيني علاء أبو دياب انسحابه من تقديم العرض الذي كان مقررا له في معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية (باريس) في 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، بسبب مشاركة فرقة إسرائيلية خلال المهرجان.

ويأتي إعلان أبو دياب بعد بيان من الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) دعت فيه كل الفنانين المشاركين بمهرجان “Arabofolies” الذي ينظمه معهد العالم العربي في باريس، بمشاركة فرقة إسرائيلية، للضغط لإلغاء دعوة الفرقة، ومقاطعة المهرجان في حال رفض المنظمون ذلك.

تدعو الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) كافة الفنانين/ات المشاركين/ات في مهرجان "Arabofolies" التطبيعي الذي ينظّمه معهد العالم العربيّ- فرنسا، بمشاركة فرقة إسرائيلية، للضغط لإلغاء دعوة الفرقة الإسرائيلية ومقاطعة المهرجان في حال رفَض المنظمون ذلك. — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) November 23, 2021

وقال أبو دياب في منشور له عبر فيسبوك “الأصدقاء في باريس، بناءً على ما ورد اليوم في بيان حركة المقاطعة، أعتذر عن تقديم العرض الذي كان مقررًا في معهد العالم العربي – باريس بتاريخ 18 ديسمبر القادم”.

وقال بيان الحملة الذي نشر على موقع حركة مقاطعة إسرائيل BDS إنه “بالرجوع إلى معايير المقاطعة الثقافية لإسرائيل ومناهضة التطبيع، فإن المشاركة في أنشطة تهدف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الجمع بين عرب وإسرائيليين (لا يعترفون بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي)، بما فيها تلك الأنشطة التي تدعي الحياد السياسي أو الفن من أجل الفن، دون أن تدين الاحتلال والاضطهاد ولا تعمل من أجل إنهائهما، تعد مخالفة لتلك المعايير”.

وكان أبو دياب قد أعلن، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن المعهد دعاه لتقديم أول عرض “ستاند أب كوميدي” عربي في تاريخ المعهد ضمن إحيائه لفعاليات يوم اللغة العربية.

وقوبل إعلان أبو دياب عن انسحابه من المهرجان باحتفاء وإشادة من متابعيه والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على ضرورة رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله.

وثمن مدونون استجابة علاء أبو دياب لنداء حركة المقاطعة رغم أنه كان سعيدا للمشاركة في هذا المهرجان، مشيرين إلى أن المبادئ ثابتة مهما كان الثمن.