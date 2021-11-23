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سياسة|تركيا

أردوغان في يوم المعلم: التعليم في صلب اهتمامات تركيا

فصل دراسي في ولاية أردو التركية (الأناضول)
23/11/2021-|آخر تحديث: 23/11/202111:16 PM (مكة المكرمة)

شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعلمين في بلاده بمناسبة اليوم الوطني للمعلم الذي يصادف غدا الأربعاء.

وأوضح أردوغان في احتفال في العاصمة أنقرة حضره عدد من المعلمين من مختلف مدارس المحافظات التركية أن التعليم في صلب اهتمامات الدولة.

وأعلن عن مزيد من الحقوق الاجتماعية والمالية ستكشف عنها الدولة قريبا لصالح للمعلمين، معتبرا أنها مهما اجتهدت لن توفيهم حقهم.

وأكد الرئيس أنه فور توليه المنصب سعى إلى سد كل الثغرات في البنى التحتية في مجال التعليم مع تقليص عدد التلاميذ في الصفوف الدراسية من 36 إلى 26.

وقال إن أجر المعلم زاد من 470 ليرة في 2002 ليتجاوز 6 آلاف ليرة حاليا وأن عدد الصفوف الدراسية زاد من 360 ألف صف إلى 600 ألف مع تجهيز كل المؤسسات.

وفيما كان عدد المعلمات في المجال أقل من 50% يتجاوز الآن 60% كما قلصت الدولة في مستوى الهوة بين المدارس من حيث الجودة.

وتابع الرئيس التركي في سرد الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال التعليم منذ 2002، قائلا إنه جرى تغيير المناهج الدراسية وجعلها تواكب العصر الحديث.

وكشف أردوغان أن موازنة مجال التعليم في السنة المقبلة ستزيد عن 274 مليار ليرة تركية وهو ما يعادل 15% من الموازنة العامة للدولة.

واعتبر أن بلاده تسعى بذلك إلى احتلال مكانة مرموقة على صعيد العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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