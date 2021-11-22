ناشط بحريني يكشف ملابسات توقيفه ويتساءل عن سبب التخويف والترويع لحظة احتجازه (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعلي مهنا والد أحد السجناء في البحرين وهو يتحدث عقب خروجه من قسم “شرطة المعارض” بعد التحقيق معه بسبب مشاركته في التظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام.

وأوضح مهنا في الفيديو المنشور على حسابه الرسمي عبر “تويتر” أن دورية مدنية أوقفت سيارته وأخذت بطاقته وأمروه بالتوجه إلى قسم “شرطة المعارض” الذي مكث فيه 4 ساعات ومن ثم وقع على تعهد بعدم المشاركة في التظاهرات.

الناشط أ. علي مهنا يروي كيف تمت مداهمته في الشارع واقتياده لمركز شرطة المعارض وإجباره على توقيع تعهد بعدم المشاركة في اعتصامات مطالبة بحرية السجناء السياسيين. علمًا أن مهنا هو والد معتقل سياسي (حسين مهنّا) محكوم بالسجن لمدة تزيد عن 30 عامًا.#البحرين pic.twitter.com/DdjSIkC6kn — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) November 21, 2021

وفي سلسلة تغريدات له، وصف مهنا الحادثة بأنها كانت مرعبة ومقلقة. وقال “كنت البارحة بسيارتي وفجأة توقّفت السيارة التي أمامي والتي بجانبي الأيسر فنزل رجال يصرخون وأحاطوا بسيارتي، ومنهم مَن ركب معي وأغلق الشارع”.

مشهد مقلق وغريب كنت البارحة بسيارتي وفجأة توقّفت السيارة التي أمامي والتي بجانبي الأيسر فنزل رجال يصرخون وأحاطوا بسيارتي، ومنهم مَن ركب معي وأغلق الشارع

ظننتهم مجرمون يريدون قتلي أو سرقتي ثم تفاجأت حين قال أحدهم أنا شرطي

أقول.. لو اتصلوا لذهبت إليهم ككل مرّة فما الرسالة هنا؟ pic.twitter.com/6BeyiNxGgF — علي مهنا 🇧🇭 (@a1969li) November 22, 2021

رغم كل ما مررت به البارحة لكن فرحتي لا توصف عندما أجد حولي أخوان يخافون عليّ ويهتمون بي ويدعون لي.. كل الشكر لكم أحبتي علي مهنا pic.twitter.com/GKG2A1WlU9 — علي مهنا 🇧🇭 (@a1969li) November 22, 2021

سابع استدعاء هذا العام

١- أبريل.. للمطالبة بالإفراج عن السجناء

٢- مايو.. لتغريدات لزيارة سجن جو

٣- يونيو.. لفيديو الشهيد المظلوم

٤- سبتمبر.. للمشاركة بوقفة السنابس

٥- أكتوبر.. لنية المشاركة بمسيرة رفض التطبيع

٦- أكتوبر للمشاركة بوقفة السنابس

٧- نوفمبر للمشاركة بوقفة السنابس pic.twitter.com/8uSoyhgnzG — علي مهنا 🇧🇭 (@a1969li) November 22, 2021

4 استدعاءات هذا العام بتهمة المشاركة في وقفات السنابس (أبريل، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر).. يبدو أن هذه الوقفات مهمة جدا عندهم الله المستعان

والد السجين #حسين_مهنا#أطلقوا_سجناء_البحرين#أنقذوا_سجناء_البحرين pic.twitter.com/oEJRy7MCKY — علي مهنا 🇧🇭 (@a1969li) November 22, 2021

وأضاف “ظننتهم مجرمين يريدون قتلي أو سرقتي ثم تفاجأت حين قال أحدهم أنا شرطي”.

وتابع “لو اتصلوا لذهبت إليهم ككل مرّة، فما الرسالة من كل هذا ؟”.

ووجّه ناشطون بحرينيون رسالة إلى وزارة الداخلية متسائلين فيها عن السبب في ترويع مهنا وطريقة الاستدعاء غير القانونية.

وعلق الناشط الحقوقي يوسف المحافظة “إلى وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد آل خليفة، هل تحتاج وزارتك لهذه الطريقة غير الحضارية من أجل استدعاء مواطن؟”.

إلى وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد ال خليفة هل تحتاج وزارتك لهذة الطريقة الغير حضارية من أجل إستدعاء مواطن؟ ما هو القانون الذي تستند عليه لمنع المواطن علي مهنا من التجمع السلمي حيث التجمع حق مكفول دستوريا و دوليا و صادقت #البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ؟ pic.twitter.com/OCiIjxK0gB — S.Yousif Almuhafdah 🇧🇭🇩🇪 (@SAIDYOUSIF) November 22, 2021

وأضاف المحافظة “ما هو القانون الذي تستند عليه لمنع المواطن علي مهنا من التجمع السلمي حيث التجمع حق مكفول دستوريا ودوليا وصادقت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية؟”.

وقال حساب جمعية الوفاق البحرينية المعارضة إن سلطات النظام البحريني داهمت العديد من المنازل واعتقلت مجموعة من الشباب البحرينيين بينهم أطفال بتهمة المشاركة في التظاهرات.

عاجل: قوات النظام البحريني تعتقل الشاب حسين عباس عبدالجبار إثر حملة مداهمات على منازل المواطنين الآمنين في منطقة النويدرات ليرتفع العدد إلى خمسة مواطنين#الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/44E9e6IkoM — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) November 22, 2021

عاجل: النظام البحريني يستمر في استدعاء الأطفال من منطقة المالكية للتحقيق بتهمة المشاركة في مسيرات لرفض التطبيع مع الكيان الغاصب#التطبيع_خيانة #الوفاق #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/JpqFr3HBlx — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) November 22, 2021

النظام البحريني يعتقل خمسة شبان من #الدراز اليوم عبر مداهمة غير قانونية لمنازلهم اليوم

1. مهدي مسلم

2. أحمد مرهون

3. حسين رحمة

4. حسن مسلم

5. محمد يحيى بداو pic.twitter.com/IgLAwrEHhH — موقع اللؤلؤة (@LuaLuaNews) November 22, 2021

وشهدت البحرين العديد من التظاهرات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام على خلفية الحراك السياسي الذي تشهده البحرين منذ العام 2011.

وقد نظمت أسر معتقلي “سجن جو” احتجاجات طالبت فيها بإطلاق سراح ذويها وتوفير ظروف معيشية أفضل، وحدثت مواجهة عنيفة بين حراس السجن والسجناء، في أبريل/ نيسان الماضي، عندما احتج النزلاء على أوضاعهم.

وتطالب جمعية الوفاق المعارضة والمحظورة حاليا في البحرين بإطلاق سراح سجناء الرأي منذ بدء جائحة فيروس كورونا. وقد أطلقت السلطات البحرينية بعض السجناء اعتبرت أنهم معرضون للخطر مثل الحوامل.

وتعرضت البحرين لضغوط من منظمات حقوقية بشأن الأوضاع في السجون، ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.