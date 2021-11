لمجابهة سياسات ماكرون.. اتحادات إسلامية تشكل تكتلا جديدا للجالية المسلمة في فرنسا (فيديو)

أعلنت اتحادات تضم مسلمي فرنسا من بينها “مسجد باريس الكبير” و”اتحاد مسلمي فرنسا”، تشكيل المجلس الوطني للأئمة في البلاد.

وعقدت الاتحادات أول مؤتمر لها، أمس الأحد، بحضور عدة وجوه تمثل الدين الإسلامي في الجمهورية، واضعة حجر الأساس من أجل إنشاء المجلس الوطني للأئمة الذي سيُعنى بتنظيم مسألة انتداب الأئمة خاصة من الدول العربية والمغاربية بالإضافة إلى تأهيلهم.

ووصف رئيس اتحاد مسلمي فرنسا أنور كبيبش يوم تدشين المنظمة بأنه “يوم تاريخي”، لأنه شهد ميلاد منظمة تعنى بالأئمة وتسعى لمعالجة مشاكلهم، على حد قوله.

Anouar Kbibech, président du Rassemblement des Musulmans de France rappelle que cette journée est historique et qu'elle est d'importance capitale dans la structuration du culte musulman en France. @RMF_officiel pic.twitter.com/kg86BMYd5J

وأكد عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ أن مهمة المنظمة الجديدة تتمثل في تحسين وضعية الأئمة والمرشدات في كافة المحافظات الفرنسية، كما سينظم دورات تكوينية على كافة الأصعدة.

« Les imams et les mourchidates, vous toutes et tous réunis, sont les acteurs clés pour montrer combien l’islam ne correspond pas aux dévoiements et aux instrumentalisations qui l’assaillent de toute part. »

Allocution du recteur @ChemsHafiz.

➡️ https://t.co/1uc0qaAtGd pic.twitter.com/AcrMoTpiWh

— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) November 21, 2021