لمجابهة سياسات ماكرون.. اتحادات إسلامية تشكل تكتلا جديدا للجالية المسلمة في فرنسا (فيديو)

أعلنت اتحادات تضم مسلمي فرنسا من بينها “مسجد باريس الكبير” و”اتحاد مسلمي فرنسا”، تشكيل المجلس الوطني للأئمة في البلاد.

وعقدت الاتحادات أول مؤتمر لها، أمس الأحد، بحضور عدة وجوه تمثل الدين الإسلامي في الجمهورية، واضعة حجر الأساس من أجل إنشاء المجلس الوطني للأئمة الذي سيُعنى بتنظيم مسألة انتداب الأئمة خاصة من الدول العربية والمغاربية بالإضافة إلى تأهيلهم.

Le Conseil National des Imams #CNI créé ce dimanche matin à la Grande Mosquée de Paris. pic.twitter.com/e8sLxAg5zI — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) November 21, 2021

ووصف رئيس اتحاد مسلمي فرنسا أنور كبيبش يوم تدشين المنظمة بأنه “يوم تاريخي”، لأنه شهد ميلاد منظمة تعنى بالأئمة وتسعى لمعالجة مشاكلهم، على حد قوله.

Anouar Kbibech, président du Rassemblement des Musulmans de France rappelle que cette journée est historique et qu'elle est d'importance capitale dans la structuration du culte musulman en France.@RMF_officiel pic.twitter.com/kg86BMYd5J — Musulmans de France (MF) (@MF_Musulmans) November 21, 2021

وأكد عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ أن مهمة المنظمة الجديدة تتمثل في تحسين وضعية الأئمة والمرشدات في كافة المحافظات الفرنسية، كما سينظم دورات تكوينية على كافة الأصعدة.

« Les imams et les mourchidates, vous toutes et tous réunis, sont les acteurs clés pour montrer combien l’islam ne correspond pas aux dévoiements et aux instrumentalisations qui l’assaillent de toute part. »

Allocution du recteur @ChemsHafiz.

➡️ https://t.co/1uc0qaAtGd pic.twitter.com/AcrMoTpiWh — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) November 21, 2021

À la suite de la création du Conseil National des Imams #CNI, plus de 400 imams et mourchidat, venus de toute la France, se sont réunis en #assises ce dimanche. pic.twitter.com/9g3JTTYsn6 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) November 21, 2021

وتعد هذه المنظمة منافسًا قويًا للمنظمة المقرر إنشاؤها، من قبل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (منظمة رسمية)، فيما يمكن تفسيره بأنها خطوة استباقية مناوئة لنية ماكرون.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى إلى إحكام قبضته على الأئمة المسلمين في البلاد، وذلك عبر إجراءات من شأنها إبقاؤهم تحت سلطة “قيم الجمهورية” أو منعهم من العمل في المجال الدعوي.

ويعتزم ماكرون تشكيل مجلس وطني يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات للأئمة المسلمين في فرنسا وسحبها منهم “إذا اقتضت الحاجة”، وذلك في تصعيد مستمر ضد الإسلام في فرنسا.

وكان عدد من الاتحادات المنضوية في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد رفضت التوقيع على”ميثاق مبادئ” لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغتها الحالية.

وأصدرت الاتحادات الرافضة بيانا مشتركا نددت فيه بما اعتبرتها “فقرات وصياغات في النص من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة”. وأضافت أن “بعض العبارات الواردة في الميثاق تمس شرف المسلمين ولها طابع اتهامي وتهميشي”.

وينص الميثاق على “مبدأ المساواة بين الرجال والنساء” وعلى “توافق” الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ويشدد على “رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية” وعلى ضرورة “عدم تدخل” دول أجنبية في شؤون الجالية، وفق رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المغربي محمد موسوي.

ويمهّد إقرار”ميثاق المبادئ” الطريق أمام إنشاء مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا بالإشراف على الأئمة في فرنسا، وبمقدوره سحب التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة نشاطهم الديني في حال خرقوا مبادئ الشريعة.

يشار إلى أنه منذ عام يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء منظمة خاصة بالأئمة وإلزام جميع المساجد والاتحادات بالتوقيع على ميثاق خاص، وسط رفض واسع لهذه الخطوة، خاصة بعد الشروط والعقوبات التي طرحتها السلطات لرافضي التوقيع.

ويعرف “مسجد باريس الكبير واتحاد مسلمي فرنسا”، بأنهما منظمتان معارضتان لسياسات ماكرون فيما يتعلق بإجراءاته ومواقفه من الإسلام.