الاحتلال الإسرائيلي يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم.. ولحظة اعتقال طفلته تفجر الغضب على مواقع التواصل (فيديو)

تداولت المنصات الفلسطينيّة والعربيّة، صورة ابنة الشهيد فادي أبو شخيدم أثناء لحظة اعتقالها، عقب تنفيذ والدها لعملية القدس وسط انتقادات واسعة وتنديد بهذه الممارسات، ووصف مدونون التصرف بـ”المستفز”، مؤكّدين أنّ والدها بطل وما قام به عمل يخدم القضيّة الفلسطينيّة.

ورأى مدوّنون أنّ ابنته التي لم تتجاوز 12 عامًا بدت لحظة اعتقالها “شامخة كأشجار الزيتون وأكثر”.

والأحد الماضي، نفذ أبو شخيدم (42 عاما)، عملية إطلاق نار بالقدس الشرقية، أدت الى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين واستشهاده، وقالت حركة حماس إن المنفذ أحد قادتها بالقدس.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، زوجة الشهيد الفلسطيني فادي أبو شخيدم، لدى عودتها من الأردن، بحسب إعلام عبري.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إن زوجة أبو شخيدم اعتقلت عند جسر اللنبي (يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن)، لدى عودتها من زيارة والدتها المريضة بالسرطان في الأراضي الأردنية.

ويتولى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التحقيق مع زوجة الشهيد، وفق ما نقلت القناة عن مصدر مطلع لم تسمه، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن زوجة أبو شخيدم سافرت إلى الأردن قبل 3 أيام لزيارة والدتها التي تعاني من وضع صحي متأخر.

بينما قالت صحيفة “هآرتس” إن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت قد اعتقلت عددا من أفراد عائلة منفذ عملية القدس بينهم ابنه وابنته وشقيقه.

وتزامنًا مع ذلك، انتشر مقطع مصور لهبة ابنة الشهيد أبو شخيدم وهي تتحدّث عن حنان والدها، قائلة “مبارح جاب قالب كيك واحتفل بنجاحنا.. أبوي عظيم كل اشي فيه حلو وهو قدوتي”.

" امبارح جاب قالب كيك واحتفل بنجاحنا.. أبوي عظيم كل اشي فيه حلو".. هبة ابنة الشهـ ــيد فادي أبو شخيدم تتحدث عن كيف قضت يوم أمس مع والدها وعن آخر مكالمة بينهما فجر اليوم وماذا طلب منها pic.twitter.com/SnGu4Q3Z7f — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 21, 2021

صورة للحظة اعتقال ابنة الشهــيد فادي ابوشخيدم منفذ عملية إطلاق النار بالقدس، صباح اليوم. pic.twitter.com/zRhN4Mw7wN — نضال الوحيدي -فلسطين (@nidalalwaheidi) November 21, 2021

ووصف الناشط عز الدين أحمد على حسابه الخاص عبر تويتر، لحظة اعتقال الاحتلال ابنة الشهيد فادي أبو شخيدم، قائلًا “بالتأكيد لو كان أبو جهل رأس الكفر حاضرا بيننا لاستفزه هذا المشهد. فما عنده من المروءة وأخلاق العرب يفتقده المطبعون، من يدافعون يوميا عن إنسانية الاحتلال وبشاعته”.

بالتأكيد لو كان أبو جهل رأس الكفر حاضرا بيننا لاستفزه هذا المشهد.. فما عنده من المروءة وأخلاق العرب يفتقده المطبعون، من يدافعون يوميا عن (إنسانية) الاحتلال وبشاعته. لحظة اعتقال الاحتلال لابنة الشـHٰــيد #فادي_أبو_شخيدم #عملية_القدس pic.twitter.com/p3wifeGTpy — Izzadeen Ahmad (@IzzadeenAhmad) November 21, 2021

بينما قال الناشط أيمن العتوم “تُرى كيف تشعر ابنته وهي تسمع نبأ استشهاده؛ مزيج من الفخر والحزن. لا عزاء لها سوى أن تراه يبتسم في وجهها، وتسمعه يهمس في أذنها قائلا “لا عليك يا حبيبتي؛ اليوم لا وَصَب ولا نَصَب”.

لحظة اعتقال ابنة منفذ #عملية_القدس الشهيد #فادي_أبو_شخيدم اليوم.

تُرى كيف تشعر ابنته وهي تسمع نبأ استشهاده؛ مزيج من الفخر والحزن… لا عزاء لها سوى أن تراه يبتسم في وجهها، وتسمعه يهمس في أذنها: لا عليك يا حبيبتي؛ اليوم لا وَصَب ولا نَصَب. pic.twitter.com/aD0VBidcJe — أيمن العتوم (@AymanOtoom) November 21, 2021

ورأى الكاتب عبد العزيز الفضلي في تغريدةٍ له أنّ ما قام به الشهيد أبو شخيدم “هو طريق تحرير القدس وفلسطين، لا مفاوضات الاستسلام أو التطبيع أو التنسيق الأمني”.

#عملية_القدس

الشيخ الشهيد بإذن الله #فادي_أبو_شخيدم ينفذ عملية إطلاق نار بطولية أدت إلى مقتل صهيوني وجرح عدد من الجنود .

هذا هو طريق تحرير القدس وفلسطين ، لا مفاوضات الاستسلام أو التطبيع أو التنسيق الأمني .#فلسطين #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/Rx4cWdfOCl — عبدالعزيز الفضلي (@abdulaziz2002) November 21, 2021

بينما كتبت المدوّنة مايا رحال “نسخة إلى المطبعين العرب. كتيبة بأكملها لاعتقال طفلة الشهيد فادي أبو شخيدم الذي علم على الاحتلال اليوم بشجاعته وقدم دروسا عظام للمطبعين الذين شرعنوا الاحتلال في إرهابه وانتهاكاته المستمرة بأن التطبيع خيانة وأن المقاومة هي طريق الحق والانتصار”.

نسخه إلى المطبعين العرب ..

كتيبه بأكملها لاعتقال طفلة الشهيد فادي ابو شخديم الذي علم على الاحتلال اليوم بشجاعته وقدم دروسا عظام للمطبعين الذين شرعنوا الاحتلال في ارهابه وانتهاكاته المستمره بأن #التطبيع_خيانه وأن المقاومه هي طريق الحق والانتصار#عملية_القدس#فادي_ابو_شخيدم pic.twitter.com/EehYBdJuyz — maya rahhal (@RahalMemy77) November 21, 2021

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بيان قالت فيه “تزف حركة المقاومة الإسلامية حماس ابنها الشهيد البطل الشيخ فادي محمود أبو شخيدم، القيادي في الحركة بمخيم شعفاط، والذي نفذ عملية باب السلسلة في القدس المحتلة اليوم”.

والإثنين، نصحت السفارة الأمريكية في إسرائيل، موظفيها وعائلاتهم، بتجنب الذهاب إلى البلدة القديمة في القدس، حتى إشعار آخر.