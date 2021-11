ممثلو أديان مختلفة يطالبون بإقالة مسؤول حكومي معادٍ للمسلمين في أمريكا (فيديو)

وقّع 20 من ممثلي الأديان في مؤسسات إسلامية ومسيحية ويهودية وبوذية وهندوسية خطابًا يطالب تيرمان سبنسر المحامي العام لمدينة ميلووكي الأمريكية بإقالة مساعدته الجديدة -تدعى جينيفر ديماستر- أو مطالبتها بشجب تاريخها مع الإسلاموفوبيا.

وذكر الخطاب أن جينيفر ديماستر سبق وأن عملت محللة قانونية في مشروع (كلاريون) الذي اشتهر بمعاداة المسلمين وإنتاج أفلام وحملات إعلامية معادية للإسلام.

Join us and @mkemwc , @WiMuslimVoters , @ismmke in the fight against #Islamophobia in public Institutions – #Video : CAIR, 19 #Wisconsin Groups Call for Meeting with Milwaukee City Attorney Over Islamophobic Staffer pic.twitter.com/A89bkJQB69

وعملت كذلك في المركز الأمريكي للقانون والعدل على مشروع بعنوان “قانون الشريعة والتطرف الإسلامي”، في حين عرف المركز المذكور بدعم مشاريع قوانين غير دستورية معادية للإسلام والمسلمين.

ورفض الخطاب تصريحات نائبة المدعي العام التي قالت فيها “نحن كلنا نمتلك آراء مختلفة، لكننا نوظف الناس على حسب مهاراتهم الوظيفية وما الذي يمكن أن يقدموه للمكتب، الأمر يتعلق بنجاح المكتب”.

Religious leaders call on Milwaukee City Attorney Spencer to fire new hire tied to anti-Muslim 'hate groups'; Christians, Jews, others join Muslims in denouncing lawyer DeMaster’s history of delegitimizating Islam: ⁦ @AlisonDirr ⁩ ⁦ @DanielBice ⁩. https://t.co/7uM7t5P6ag

وفي كندا، طالب توم راكوسيفيتش النائب بالبرلمان الكندي حكومة بلاده بالتحرك وتطبيق مشروع قانون للقضاء على الإسلاموفوبيا التي ارتفعت في كندا بالآونة الأخيرة.

ونشر راكوسيفيتش مقطع فيديو مصور عبر حسابه على تويتر، مؤكدا على رفضه للإسلاموفوبيا.

وقال “يذهب الناس إلى أماكن العبادة ساعين نحو السلام والأمان والطمأنينة، وفي الأسبوع الماضي هذه الطمأنينة تحطمت عندما قام أحد الأشخاص بإلقاء حجر كبير على إحدى نوافذ مسجد طارق بينما الناس كانوا يؤدون الصلاة”.

وأضاف “شكرًا لله لم يصب أحد ولكن ليست كل الإصابات بدنية، المجتمع المسلم اهتز بسبب حوادث الكراهية والإسلاموفوبيا، في يونيو/حزيران الماضي أربعة أفراد من عائلة واحدة قتلوا في حادثة استهداف ، ببساطة بسبب معتقدهم”.

Last week, our community was shaken by an act of vandalism at TARIC Mosque. There is no place for Islamophobia or hate in our province.

This week, I urged the Ford government to implement the @NCCM's provincial recommendations to stop Islamophobia. pic.twitter.com/xsYLFBguMq

— Tom Rakocevic (@RakocevicT) November 18, 2021