كندا.. مطالب برلمانية بتطبيق مشروع قانون لمحاربة الإسلاموفوبيا (فيديو)

طالب عضو البرلمان الكندي توم راكوسيفيتش حكومة بلاده بالتحرك وتطبيق مشروع قانون للقضاء على الإسلاموفوبيا التي ارتفعت في كندا بالآونة الأخيرة.

ونشر راكوسيفيتش -نائب في المجلس التشريعي عن ولاية أونتاريو- ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي الجديد مقطع فيديو مصور عبر حسابه على تويتر، مؤكدا على رفضه للإسلاموفوبيا.

وقال في جلسة عامة للبرلمان الكندي “يذهب الناس إلى أماكن العبادة ساعين نحو السلام والأمان والطمأنينة. وفي الأسبوع الماضي هذه الطمأنينة تحطمت؛ عندما قام أحد الأشخاص بإلقاء حجر كبير على إحدى نوافذ مسجد طارق؛ بينما الناس كانوا يؤدون الصلاة”.

Last week, our community was shaken by an act of vandalism at TARIC Mosque. There is no place for Islamophobia or hate in our province.

This week, I urged the Ford government to implement the @NCCM's provincial recommendations to stop Islamophobia. pic.twitter.com/xsYLFBguMq

— Tom Rakocevic (@RakocevicT) November 18, 2021