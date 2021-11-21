مجهولون رسموا صلبانا باللون الأحمر.. اعتداء عنصري على مسجدين في فرنسا (صور)

تعرض مسجدان في مدينة بيزنسون الفرنسية لاعتداء عنصري في ساعة متأخرة من، مساء الجمعة الماضي.

ورسم مجهولون على جدران مسجد (السُنة) و(فونتين إيكو) صلبانا باللون الأحمر اكتشفها أحد المصلين، فجر أمس السبت.

وأفادت تقارير إعلامية أن الشرطة توصلت ببلاغ عن الواقعة وفتحت تحقيقا فيها.

🇨🇵 #ISLAMOPHIBIE. Deux nouvelles mosquées (et des voitures) ont été taguées de croix de Lorraine la nuit dernière. La mosquée Sounna de Besançon et le Centre Culturel Islamique de Franche-Comté situé dans la même ville. 15 jours après des tags similaires dans le même département. pic.twitter.com/suFcdGYCvU — Dômes & Minarets 🧕 (@domes_minarets) November 20, 2021

وأصدر المركز الثقافي الإسلامي في منطقة فرانش كونتيه بيانًا ندد فيه بـ”الهجوم الخطير على أماكن العبادة والاعتداء على المسلمين”.

وأدان البيان الأعمال معتبرا أن “هدفها الوحيد هو نشر كراهية ورفض الآخر”، ودعا إلى محاربة “التفرقة”.

وعرفت 3 مساجد تابعة للاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في مدن (مونتليبون) و(بونتارلييه) و(روبيكس) الفرنسية اعتداءات عنصرية، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وزادت في العام الماضي الاعتداءات على المسلمين في فرنسا بنسبة 53% مقارنة بالعام الذي قبله.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوربية من حيث حجم الجالية المسلمة، فحتى منتصف 2016، كان يعيش فيها نحو 5.7 ملايين مسلم، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.

في حين تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوربي عند حدود 4.9%، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي.