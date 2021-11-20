ليبيا.. مظاهرات ضد ترشح القذافي وحفتر للانتخابات الرئاسية (صور)

تظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب)، الجمعة، للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

ولوّح متظاهرون في العاصمة بالعلمين الليبي والأمازيغي ورفعوا لافتات باللغتين العربية والإنجليزية نددت بمشاركة من وصفوهم بـ”مجرمي الحرب” في الانتخابات.

وداس متظاهرون صور سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر المشطوبة بعلامة حمراء.

وفي مدينة مصراتة، تظاهر “عدة مئات” للاحتجاج بحسب تلفزيون “قناة فبراير” الخاص، وهتف المتظاهرون “نعم للانتخابات لا للمجرمين”.

وقدم حفتر، الثلاثاء الماضي، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد يومين من تقديم ملف سيف الإسلام القذافي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

وفي طرابلس، هتف أحد المتظاهرين بالإنجليزية “دماء الشهداء لم تسفك هباء”.

وكتب على لافتات حملها متظاهرون “لا لقوانين عقيلة” في إشارة إلى رئيس مجلس النواب المقرب من حفتر و”الانتخابات الرئاسية بدون دستور تعني عودة الديكتاتورية والاستبداد”.

المشري يقاطع الانتخابات

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مقاطعة الانتخابات.

والمشري من بين الرافضين لقانون الانتخابات الذي صادق عليه عقيلة صالح، في سبتمبر/أيلول الماضي، من دون عرضه على النواب للتصويت عليه، وقد ندد به ووصفه بأنه مصمَّم على مقاس خليفة حفتر.

وشكك رئيس المجلس الأعلى للدولة في إجراء الانتخابات، في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق التي تم وضعها تحت رعاية الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها.

وأعلن المشري اعتزامه تقديم مقترح لإرجاء بدء العملية الانتخابية “إلى 15 فبراير/شباط 2022”.

وقد قرر البرلمان الفصل بين الانتخابات الرئاسية التي ينتظر أن تنظم في 24 ديسمبر والانتخابات التشريعية المقررة بعد ذلك بشهر.