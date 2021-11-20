تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|مصر

شيخ الأزهر بعد لقاء الأمير تشارلز: وجدت فيه صوتا غربيا منصفا بحديثه عن الإسلام

الطيب: وجدت في الأمير تشارلز قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية (الأناضول)
20/11/2021-|آخر تحديث: 20/11/202102:02 PM (مكة المكرمة)

أثنى شيخ الأزهر أحمد الطيب على ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وذلك بعد لقائه على هامش زيارته الحالية لمصر.‏

وقال الطيب في منشور له على فيسبوك، مساء أمس الجمعة “سعدت بلقاء الأمير تشارلز في الجامع الأزهر، ووجدت فيه قائدًا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتًا غربيًا منصفًا في حديثه عن الإسلام والمسلمين”.

وأضاف “ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها”.

وزار الأمير تشارلز وقرينته، أروقة الجامع الأزهر، بحضور الشيخ أحمد الطيب، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين بريطانيا والأزهر، وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات.

وقال الشيخ أحمد الطيب إن “الأزهر يحرص على تعزيز علاقاته العلمية والثقافية والدينية القوية مع بريطانيا، ليتمكن من بناء جسور من التواصل بين الشباب من الشرق والغرب، لنشر قيم السلام والتسامح والمحبة”.

وأهدى الطيب الأمير تشارلز، نسخة من “وثيقة الأخوة الإنسانية” التي وقعها شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان فرنسيس في أبوظبي عام 2019.

كما زار الأمير تشارلز، منطقة الأهرامات الأثرية في مصر، ووصفها بـ “اللحظة الاستثنائية”.

ونشر حساب الأمير تشارلز، على موقع تويتر صورة لزيارة قام بها برفقة قرينته إلى منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، غرب العاصمة القاهرة.

وعلق تشارلز على صورة أمام تمثال “أبو الهول” قائلا “لحظة استثنائية في أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغني”.

وصباح الخميس، وصل ولي العهد البريطاني وقرينته إلى القاهرة، في زيارة رسمية استمرت يومين، التقى خلال يومها الأول بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته .

وبحث السيسي والأمير تشارلز، في القصر الرئاسي بالقاهرة، سبل مكافحة الإرهاب وتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر والتعايش المشترك، بحسب بيان سابق للرئاسة المصرية.

وكان ولي عهد بريطانيا وزوجته قد وصلا إلى الأردن الثلاثاء في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ بدء جائحة كوفيد-19.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

بعد اتهامات ميغان ماركل.. ما هي أبرز الأزمات في تاريخ العائلة الملكية البريطانية (صور)

أكدت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها لم يشاركا في أحاديث دارت في العائلة الملكية البريطانية تبلغ خلالها الأمير هاري عن “مخاوف” إزاء لون بشرة طفله المنتظر

Published On 8/3/2021

بريطانيا.. قصر باكنغهام يخرج أخيرا عن صمته ويرد على تصريحات هاري وميغان

قالت الملكة إليزابيث إن أفراد العائلة المالكة البريطانية شعروا بالحزن إزاء التجارب الصعبة التي مر بها حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ووعدت بأن تتناول ما كشفت عنه ميغان من تصريحات عنصرية عن ابنهما.

Published On 10/3/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة