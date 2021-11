شيخ الأزهر بعد لقاء الأمير تشارلز: وجدت فيه صوتا غربيا منصفا بحديثه عن الإسلام

أثنى شيخ الأزهر أحمد الطيب على ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وذلك بعد لقائه على هامش زيارته الحالية لمصر.‏

وقال الطيب في منشور له على فيسبوك، مساء أمس الجمعة “سعدت بلقاء الأمير تشارلز في الجامع الأزهر، ووجدت فيه قائدًا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتًا غربيًا منصفًا في حديثه عن الإسلام والمسلمين”.

وأضاف “ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها”.

وزار الأمير تشارلز وقرينته، أروقة الجامع الأزهر، بحضور الشيخ أحمد الطيب، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين بريطانيا والأزهر، وتعزيز الحوار بين أتباع الديانات.

وقال الشيخ أحمد الطيب إن “الأزهر يحرص على تعزيز علاقاته العلمية والثقافية والدينية القوية مع بريطانيا، ليتمكن من بناء جسور من التواصل بين الشباب من الشرق والغرب، لنشر قيم السلام والتسامح والمحبة”.

وأهدى الطيب الأمير تشارلز، نسخة من “وثيقة الأخوة الإنسانية” التي وقعها شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان فرنسيس في أبوظبي عام 2019.

📍 Al Azhar Mosque, Cairo

Founded in 972 AD and situated in the heart of old Cairo, Al Azhar Mosque is one of the oldest mosques in Egypt. pic.twitter.com/wiRcdv1Fp0

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 19, 2021