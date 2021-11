هنية: بدأنا تحركا واسعا لمواجهة القرار البريطاني بحق “حماس”

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم السبت، إن الحركة بدأت تحركا واسعا لمواجهة وعزل قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة واعتبارها “إرهابية”.

وأضاف هنية في بيان أن القرار البريطاني “عديم الجدوى أو التأثير” على الحركة وعلى نضال الشعب الفلسطيني.

وتابع “بدأنا بالتحرك الواسع لمواجهة هذا القرار والعمل على عزله وإدانته” لافتا إلى أن الجهود تتواصل من أجل قطع الطريق على استفادة إسرائيل منه دون تقديم تفاصيل بالخصوص.

ووصف هنية القرار البريطاني بـ”الاعتداء الجديد” على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعده “خطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال”.

واعتبر هنية أن “حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة”.

وأكد هنية “القرار لن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وقيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة”.

واعتبر هنية أن “القرار يتعارض مع القانون الدولي وحق الفلسطينيين في المقاومة والنضال من أجل الحرية والاستقلال”.

وأضاف أن “صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول قواه المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه”.

وأكد هنية أن “حركة حماس تستمد شرعيتها من الشعب ومن أمتنا وأحرار العالم ومن نضالنا الوطني”.

وأوضح أن “القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال لن تجد أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار الداعمين للحق الفلسطيني”.

وأمس الجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف “حماس” “منظمة إرهابية” ويحظرها في المملكة المتحدة.

وقالت باتيل في تغريدة “لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان”.

Today I have taken action to proscribe Hamas in its entirety.

This government is committed to tackling extremism and terrorism wherever it occurs. pic.twitter.com/TQfPzomyIm

— Priti Patel (@pritipatel) November 19, 2021