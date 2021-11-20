هنية: بدأنا تحركا واسعا لمواجهة القرار البريطاني بحق “حماس”

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم السبت، إن الحركة بدأت تحركا واسعا لمواجهة وعزل قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة واعتبارها “إرهابية”.

وأضاف هنية في بيان أن القرار البريطاني “عديم الجدوى أو التأثير” على الحركة وعلى نضال الشعب الفلسطيني.

وتابع “بدأنا بالتحرك الواسع لمواجهة هذا القرار والعمل على عزله وإدانته” لافتا إلى أن الجهود تتواصل من أجل قطع الطريق على استفادة إسرائيل منه دون تقديم تفاصيل بالخصوص.

ووصف هنية القرار البريطاني بـ”الاعتداء الجديد” على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعده “خطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال”.

واعتبر هنية أن “حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة”.

وأكد هنية “القرار لن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وقيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة”.

واعتبر هنية أن “القرار يتعارض مع القانون الدولي وحق الفلسطينيين في المقاومة والنضال من أجل الحرية والاستقلال”.

وأضاف أن “صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول قواه المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه”.

وأكد هنية أن “حركة حماس تستمد شرعيتها من الشعب ومن أمتنا وأحرار العالم ومن نضالنا الوطني”.

وأوضح أن “القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال لن تجد أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار الداعمين للحق الفلسطيني”.

وأمس الجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف “حماس” “منظمة إرهابية” ويحظرها في المملكة المتحدة.

وقالت باتيل في تغريدة “لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان”.

Today I have taken action to proscribe Hamas in its entirety. This government is committed to tackling extremism and terrorism wherever it occurs. pic.twitter.com/TQfPzomyIm — Priti Patel (@pritipatel) November 19, 2021

“علماء فلسطين”

على صعيد متصل، دعت (رابطة علماء فلسطين)، السبت، الأمة العربية والإسلامية إلى التعبير عن رفضهم للقرار البريطاني.

وقالت في بيان “ندعو علماء الأمة ودعاتها وخطباءها إلى التعبير عن رفض هذا القرار الظالم وهذا العدوان على شعبنا الفلسطيني بالوسائل المختلفة”.

وأضافت “ديننا الإسلامي يوجب علينا مواجهة من يحتل أرضنا الإسلامية ومقاومته بكافة الوسائل حتى إنهائه، وهذا ما أكدته القوانين الدولية”.

وتابعت “قرار بريطانيا يُعدّ انقلاباً على القانون الدولي الذي أعطى الشعوب حقها في الدفاع عن نفسها والعيش بكرامة”.

ولفتت إلى أن “الأمة الإسلامية كلها مطالبة بمقاومة الاحتلال الصهيوني”.

ودعت الرابطة، “أبناء الأمة الإسلامية والشعوب الحرة إلى تنفيذ أوسع مقاطعة اقتصادية للمنتجات البريطانية إلى أن تتراجع عن قرارها الجائر”.

فصائل المقاومة

من ناحية أخرى، دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة البرلمان البريطاني إلى إسقاط القرار.

وقال عماد الأغا، نيابة عن الفصائل الفلسطينية، خلال مؤتمر للفصائل الفلسطينية، اليوم السبت: “ندعو البرلمان البريطاني إلى إسقاط القرار وعدم تمريره”.

وأضاف: “شعبنا الفلسطيني موحد في رفض قرار الحكومة البريطانية بإعلان حركة حماس منظمة ارهابية”.

وتابع: “نعتبر القرار ضوء أخضر لدولة الاحتلال (إسرائيل) لمواصلة عدوانها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة بريطانيا”.





وشدد على أن القرار “استهداف واستعداء مباشر للشعب الفلسطيني وتنكر لحقوقه المشروعة في الكفاح من أجل التحرر من الاحتلال”.

ولفت أنه “يعد امتدادا للسياسة الاستعمارية البريطانية التي تضع نفسها مجددا في موضع التماهي مع دولة الاحتلال”.

ودعا بريطانيا إلى “التراجع عن القرار واستبداله بخطوات عملية للتكفير عن جريمتها التاريخية المتمثلة بوعد بلفور”.

كما دعا الأغا، “القوى الحية، وكل الأحرار والمتضامنين مع شعبنا في العالم أجمع إلى التحرك شعبيا للتظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في العالم”.

وطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بـ”رفض هذا القرار ومواجهته بحزم”.