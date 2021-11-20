بوركينا فاسو.. محتجون يمنعون مرور قافلة عسكرية فرنسية من أراضيهم ويدفعونها للانسحاب (فيديو)

شكّل محتجون معارضون حاجزًا بشريًا بمدينة( كايا) في بوركينا فاسو لمنع قافلة تابعة للقوات العسكرية الفرنسية المعروفة بـ (برخان) من المرور إلى وجهتها في النيجر.

واحتشد مئات الأشخاص على الطريق لإغلاق ممر العربات المدرعة المحملة بالسلاح، ورفع السكان المحليون لافتة كتب عليها “كايا تقول للجيش الفرنسي عد إلى وطنك”.

وكشفت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الحصار الذي فرضه سكان المدنية على المركبات التابعة لكتيبة “برخان” وسط احتجاجات عارمة ضد الوجود الفرنسي في أفريقيا .

🪖⚔️ – 1/2 – Hier, le convoi militaire français du contingent « Barkhane » envoyé au #Niger a été contraint de faire demi-tour. En milieu de journée, dans le centre-nord du #BurkinaFaso, dans la zone de la ville de Kaya, en raison du blocus imposé hier par des riverains […] pic.twitter.com/iSE3Ml89go — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) November 19, 2021

🪖⚔️2/2 – s'opposant à la présence de l'armée française au Sahel, le convoi a été bloqué. Tous les habitants, jeunes et moins jeunes, sont sortis pour s'opposer à la présence des français dans la région. pic.twitter.com/nqClseiTEP — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) November 19, 2021

وتضمنت الصور خروج العديد من السكان المحليين من أعمار مختلفة، وقيام عدد منهم برفع شعارات الاحتجاج ضد وجود الجيش الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء.

وأسفرت الاحتجاجات في مدينة كايا ومطالبة السكان قادة القافلة الفرنسية بالكشف عن محتوياتها عن دفع الأخيرة للانسحاب من الطريق إلى منطقة محمية وتغيير طريقها.

ويعارض محتجون في بوركينا فاسو ودول الساحل والصحراء، ما اعتبروه “تورط فرنسا في صراع إقليمي مع الجهاديين”، زاعمين أن الفرنسيين يعملون مع المسلحين.

جدير بالذكر أن عملية “برخان” العسكرية التي أطلقتها فرنسا سنة 2014 بهدف تكريس الحضور الفرنسي في القارة الأفريقية والقضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي والحد من نفوذها، لم تنجح في الكثير من مهامها العسكرية والأمنية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أوضح أنه تقرر تفكيك الوحدات العسكرية التابعة لعملية برخان بداية 2022، وهو ما يشكل ضربة للطموحات السياسية الفرنسية وحضورها العسكري والأمني في هذه المنطقة.