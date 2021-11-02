روسيا تتهم صحفيا ببيع معلومات عسكرية مقابل 248 دولارا

قال محام إن الأجهزة الخاصة الروسية اتهمت موكله الصحفي السابق إيفان سافرونوف ببيع معلومات عن العمليات العسكرية الروسية في سوريا مقابل 248 دولارا لمحلل سياسي تقول إنه سلمها بعد ذلك إلى المخابرات الألمانية.

وفي لمحة نادرة عن التحقيق السري مع سافرونوف قال المحامي إيفان بافلوف إن التهمة المرتبطة بسوريا أضيفت إلى القضية المتهم فيها بخيانة الدولة والتي يقول مؤيدوه إنها جزء من حملة تخويف للصحفيين.

وقال بافلوف إن التهمة تقول إن سافرونوف باع المعلومات في عام 2015 للمحلل السياسي ديموري فورونين، الذي سلمها بعد ذلك إلى وكالة المخابرات الخارجية الألمانية (بي.إن.دي) وإلى جامعة سويسرية.

وقال المحامي في مواقع التواصل الاجتماعي “بحسب الاتهامات دفع له فورونين 248 دولارا”، مضيفا أن من الممكن اتهام الصحفيين في روسيا بالخيانة لمجرد أداء عملهم.

وألقي القبض على سافرونوف العام الماضي، وهو محرر عسكري سابق عمل في وقت لاحق مساعدا لرئيس وكالة الفضاء الروسية، ويواجه عقوبة بالسجن لما يصل إلى 20 عاما إذا ثبتت إدانته.

والتهمة الرئيسية التي يواجهها سافرونوف هي نقل أسرار عسكرية لجمهورية التشيك في عام 2017 بخصوص تسليم أسلحة روسية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.