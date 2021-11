الأزمة اللبنانية تجبر أقدم صحيفة ناطقة بالإنجليزية على الإغلاق

أخطرت صحيفة ديلي ستار اللبنانية التي تصدر بالإنجليزية العاملين فيها أنه سيتم الاستغناء عنهم لتنضم بذلك إلى قائمة وسائل الإعلام اللبنانية التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها أو تقليص نشاطها بسبب الضغوط المالية.

وقالت إدارة الصحيفة في رسالتها للعاملين إن قرار الاستغناء عنهم قرار محزن. وأضافت أنه يجري وضع الترتيبات النهائية للتعويض وأنها تتمنى لهم حظًا سعيدًا في الأوقات الصعبة التي يشهدها لبنان.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها من أصعب الأزمات في العصر الحديث.

وقال الصحفي السابق في الصحيفة، تيمور أزهري عبر حسابه على تويتر، إن جميع الموظفين تم تسريحهم من عملهم، عبر رسالة من الإدارة وصلتهم عبر البريد الإلكتروني.

وأفاد الأزهري بأن “لكثير من الموظفين أكثر من راتب شهري في ذمة الإدارة، عدا عن تعويضات تسريحهم من العمل التي باتت الآن واجبة على إدارة الصحيفة التي تصدر باللغة الإنجليزية”.

All staff at Lebanon’s The Daily Star newspaper @DailyStarLeb have been laid off via email from management

Many are owed months of wages & now compensation

TDS was founded in 1950s & so many journalists started out there (including me)

Heavy news that was a long time coming.

— Timour Azhari (@timourazhari) November 1, 2021