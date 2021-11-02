الأزمة اللبنانية تجبر أقدم صحيفة ناطقة بالإنجليزية على الإغلاق

أخطرت صحيفة ديلي ستار اللبنانية التي تصدر بالإنجليزية العاملين فيها أنه سيتم الاستغناء عنهم لتنضم بذلك إلى قائمة وسائل الإعلام اللبنانية التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها أو تقليص نشاطها بسبب الضغوط المالية.

وقالت إدارة الصحيفة في رسالتها للعاملين إن قرار الاستغناء عنهم قرار محزن. وأضافت أنه يجري وضع الترتيبات النهائية للتعويض وأنها تتمنى لهم حظًا سعيدًا في الأوقات الصعبة التي يشهدها لبنان.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها من أصعب الأزمات في العصر الحديث.

وقال الصحفي السابق في الصحيفة، تيمور أزهري عبر حسابه على تويتر، إن جميع الموظفين تم تسريحهم من عملهم، عبر رسالة من الإدارة وصلتهم عبر البريد الإلكتروني.

وأفاد الأزهري بأن “لكثير من الموظفين أكثر من راتب شهري في ذمة الإدارة، عدا عن تعويضات تسريحهم من العمل التي باتت الآن واجبة على إدارة الصحيفة التي تصدر باللغة الإنجليزية”.

All staff at Lebanon’s The Daily Star newspaper @DailyStarLeb have been laid off via email from management Many are owed months of wages & now compensation TDS was founded in 1950s & so many journalists started out there (including me) Heavy news that was a long time coming. — Timour Azhari (@timourazhari) November 1, 2021

تأسست ديلي ستار عام 1952 على يدي الصحفي كامل مروة وكانت الوحيدة الناطقة بالإنجليزية في لبنان آنذاك. وهي مملوكة حاليًا لعائلة السياسي سعد الحريري رئيس الوزراء السابق حسب خدمة مراقب ملكية وسائل الإعلام التابعة لمنظمة صحفيون بلا حدود.

وقد بدأت المنافذ الإعلامية المملوكة للحريري الاستغناء عن عاملين والإغلاق قبل نحو خمس سنوات.

وكانت صحيفة ديلي ستار توقفت في فبراير/شباط 2020، عن طباعة نسختها الورقية لأسباب مالية، كما توقفت في 13 أكتوبر/تشرين الأول عن تحديث موقعها الإلكتروني.

أخبار محزنة هذا الصباح حول تسريح جميع العاملين في صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية العريقة، على خلفية الأزمة المالية.

تأسست عام 1950 وكانت إحدى أهم الصحف الناطقة باللغة الإنجليزية. pic.twitter.com/TZhTe16TxB — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) November 2, 2021

وتكافح وسائل الإعلام اللبنانية من أجل البقاء والاستمرار بظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة يمر فيها البلد. وفي 2016 أجبرت المشاكل المالية صحيفة السفير على الإغلاق.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.