أول لقاء بين ولي عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل منذ تطبيع العلاقات (فيديو)

التقى ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في أول لقاء على هذا المستوى بين مسؤولي البلدين منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) إن اللقاء جاء على هامش مشاركتهما في مؤتمر التغير المناخي في غلاسكو باسكتلندا.

وذكرت الوكالة أن ولي العهد البحريني أكد حرص بلاده على “تعزيز السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقة وأهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات”.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: الحرص على تعزيز السلام ومساعي التنمية والاستقرار في المنطقةhttps://t.co/hvriAmR9uY pic.twitter.com/y4ua4UOIV3 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 2, 2021

بدوره، وصف حساب رئيس وزراء إسرائيل باللغة العربية عبر تويتر اللقاء بأنه “تاريخي”، وذلك في تعليق على مقطع فيديو قصير مرفق.

بالفيديو: الللقاء التاريخي بين رئيس الوزراء بينيت وصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المنعقد في غلاسكو. pic.twitter.com/G1miY4PYJy — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) November 2, 2021

وشهدت العاصمة البحرينية المنامة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مظاهرات شعبية رفضا للتطبيع بين البلدين.

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد سفارة لتل أبيب في المنامة، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في زيارة التقى خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين بارزين، ورافقتها مظاهرات شعبية مناهضة للتطبيع.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2020 في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض.