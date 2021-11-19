هامتراك.. أول مدينة أمريكية يحكمها المسلمون.. إليك التفاصيل

انتخبت مدينة (هامترامك) الأمريكية مجلس مدينة مكونا بالكامل من مسلمين، وكذلك عمدة مسلما، لتكون أول مدينة في الولايات المتحدة بإدارة مسلمة.

ونجح في الانتخابات التي أجريت، في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كل من خليل الرفاعي وأماندا جاكوسكي وآدم البرمكي، وبذلك ينضموا إلى 3 أعضاء مسلمين في المدينة التي يديرها 6 أعضاء.

وقال موقع (ذا ديترويت) نيوز إن فوز اليمني عامر غالب بمنصب عمدة المدينة يعد تحولًا زلزاليًا في مدينة لم يكن بها عضو مجلس آسيوي أو مسلم حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وعلق سفير الولايات المتحدة السابق لدى البحرين آدم إيرلي على فوز المسلمين بانتخابات المجلس وقال في حسابه عبر تويتر “أصبحت هامترامك رمز الأمل لبقية أمتنا المنقسمة”.

I ❤️ Hamtramck – a symbol of hope for the rest of our divided nation. #EndRacism https://t.co/wIUjjdyiEk — Amb. Adam Ereli (@erelija) November 16, 2021

كتابة التاريخ

وقالت (بي بي سي) “بهذه الانتخابات تسجل المدينة الواقعة في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، والتي يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة، خطوة جديدة لافتة في تاريخها وتاريخ الدولة”.

وأشارت إلى أن وضع المسلمين في المدينة تغير رأسا على عقب في السنوات الماضية، فبعد أن كانوا يتعرضون للتمييز، باتوا مكونا رئيسًا في المدينة ذات الثقافات المتعددة، وأصبحوا يشكلون أكثر من نصف السكان.

ولفتت إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية والصدامات الثقافية المكثفة، يتعايش سكان (هامترامك) المنتمون إلى خلفيات دينية وثقافية مختلفة في وئام وانسجام.

وقالت إن (هامترامك) تحولت من بلدة سكنها مستوطنون ألمان إلى أول مدينة ذات غالبية مسلمة في الولايات المتحدة.

وتضم المدينة الآن أكثر من 41% من السكان المولودين في الخارج، كما أن ما يقرب من 69% من السكان يتحدثون لغة أخرى غير الإنجليزية في المنزل.

وعند المشي في شوارع المدينة يمكنك ملاحظة لافتات المحلات وهي مكتوبة باللغتين العربية والبنغالية، كما تعرض المخازن الملابس البنغلاديشية المطرزة، والجنبيات اليمنية، وهي خناجر يمنية تقليدية تتدلى من حزام حول الخصر.

وخارج المخابز البولندية يصطف مسلمون لشراء الباكزكي، وهو نوع من الكعك البولندي المحشو بالكاسترد.

عند المشي في شوارع المدينة يمكنك ملاحظة لافتات المحلات وهي مكتوبة باللغتين العربية والبنغالية

من هو العمدة اليمني؟

وقالت (بي بي سي) إن عامر غالب (41 عاما)، الذي حصل على 68% من الأصوات، سيصبح أول رئيس بلدية من أصل يمني في الولايات المتحدة.

ويقول غالب “أشعر بالشرف والفخر، لكنني أعلم أنها مسؤولية كبيرة”.

وولد غالب في قرية باليمن، وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره 17 عاما، وعمل في مصنع لتصنيع قطع غيار بلاستيكية للسيارات بالقرب من (هامترامك).

وتعلم غالب اللغة الإنجليزية، ولديه شهادة في العلوم البيولوجية وكذلك علوم الصحة، وهو يعمل الآن مختصا بتقديم الرعاية الصحية.