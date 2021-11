هامتراك.. أول مدينة أمريكية يحكمها المسلمون.. إليك التفاصيل

انتخبت مدينة (هامترامك) الأمريكية مجلس مدينة مكونا بالكامل من مسلمين، وكذلك عمدة مسلما، لتكون أول مدينة في الولايات المتحدة بإدارة مسلمة.

ونجح في الانتخابات التي أجريت، في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كل من خليل الرفاعي وأماندا جاكوسكي وآدم البرمكي، وبذلك ينضموا إلى 3 أعضاء مسلمين في المدينة التي يديرها 6 أعضاء.

وقال موقع (ذا ديترويت) نيوز إن فوز اليمني عامر غالب بمنصب عمدة المدينة يعد تحولًا زلزاليًا في مدينة لم يكن بها عضو مجلس آسيوي أو مسلم حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وعلق سفير الولايات المتحدة السابق لدى البحرين آدم إيرلي على فوز المسلمين بانتخابات المجلس وقال في حسابه عبر تويتر “أصبحت هامترامك رمز الأمل لبقية أمتنا المنقسمة”.

I ❤️ Hamtramck – a symbol of hope for the rest of our divided nation. #EndRacism https://t.co/wIUjjdyiEk

— Amb. Adam Ereli (@erelija) November 16, 2021