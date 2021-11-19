جندي إسرائيلي يمنع توثيق عملية الاعتداء على شاب فلسطيني قبل اعتقاله بالقدس (فيديو)

وثق مقطع فيديو تداولته منصات فلسطينية محاولة أحد جنود الاحتلال منع توثيق الاعتداء على شاب قبل اعتقاله خلال مواجهات بلدة العيساوية في القدس المحتلة، الخميس الماضي.

وأظهر الفيديو الجندي الإسرائيلي وهو يحاول منع مصورصحفي من توثيق الحدث وحجب الرؤية عنه وتهديده بالسلاح.

وكانت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اندلعت في عدد من بلدات مدينة القدس المحتلة، في أعقاب استشهاد الفتى عمر أبو عصب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة.

وتوافدت جموع كبيرة من الفلسطينيين إلى منزل الشهيد عمر أبو عصب في منطقة الظهرة بالعيسوية بعد إطلاق سراح والد الشهيد ووالدته من معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، والتحقيق معهما لنحو ثلاث ساعات.

وشهدت الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين والمصورين الصحفيين الفلسطينيين تصاعدا واضحا خلال الشهر المنصرم، حيث سجل تقرير محلي 54 انتهاكا جديدا، عدا الانتهاكات التي ارتكبتها مواقع التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني، بالتنسيق مع الاحتلال.

وجاء في تقرير جديد أصدرته لجنة دعم الصحفيين أنه خلال الشهر الماضي وقع 60 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين، منها 54 انتهاكاً إسرائيلياً، و3 من الانتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن تسجيل أكثر 3 حالات من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.