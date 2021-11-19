تويتر يغلق حساب سيف الإسلام القذافي بعد ساعات من تدشينه (فيديو)

أوقفت منصة تويتر حساب المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي، بعد تدشين حسابه وجمع أكثر من 27 ألف متابع خلال ساعات قليلة فقط، وبرر تويتر قراره بالقول إن “الحساب انتهك سياسات الموقع”.

وكان نجل الرئيس السابق معمر القذافي كتب قبل إغلاق حسابه “الشعب الليبي العظيم دقت ساعة الحقيقة”، وهي إحدى عبارات والده الشهيرة خلال الاحتجاجات ضده عام 2011.

وخرج حساب باسم سيف الإسلام مفيدا بأنه مكتبه الإعلامي قائلا “بعد إغلاق الحساب الأول من قبل شركة تويتر امتدادا لمؤامرة محكمة الجنايات الدولية ضد عائلة القذافي وليبيا”.

الحساب الرسمي للدكتور سيف الإسلام القذافي بعد إغلاق الحساب الأول من قبل شركة تويتر امتدادا لمؤامرة محكمة الجنايات الدولية ضد عائلة القذافي وليبيا. -المكتب الإعلامي للدكتور #سيف_الاسلام_القذافي — سيف الاسلام معمر القذافي (@syfmoalqdhafy) November 18, 2021

واعتبرت المدونة مايا رحال أن “زمن الأنظمة الطاغية ولى بغير رجعة في الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي”، وأحالت على واقعة إغلاق تويتر لحساب ترمب بسبب دعوته للعنف.

وذهبت رحال إلى أن الموقع أغلق حساب نجل القذافي بعد أن أعاد المشهد السياسي لوالده وكرر عبارته الشهيرة التي قالها في وجه الثوار.

يتضح أن زمن الانظمه الطاغيه ولي بغير رجعه في الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي..

فبالأمس جمدت الصفحات الخاصه للرئيس المنتهية ولايته ترمب في تطبيقي تويتر والفيسبوك لتحريضه على العنف في منشوراته واليوم #سيف_الاسلام_القذافي يعيد المشهد السياسي لوالده وتويتر يجمد صفحته https://t.co/yuKZ5rskVn — maya rahhal (@RahalMemy77) November 18, 2021

وقال المدون لؤي فرقش إنه ضد “تكميم للأفواه”، وأضاف “حق الجميع أن يتكلموا ويسمعهم الناس” قبل أن يستطرد “أود أن أشكر القائمين على تويتر على حجب حساب سيف الاسلام القذافي، لأن الاستثناء في هذه القضية يكون للمجرمين الملاحقين دولياً، فهؤلاء مكانهم الطبيعي السجن وليس ساحة الانتخابات”.

من موقعي هذا أؤكد من جديد علي رفضي لتكميم الأفواه، فحق الجميع أن يتكلموا ويسمعهم الناس، وفي هذا الصدد أود ان أشكر القائمين علي تويتر علي حجب حساب سيف الاسلام القذافي، لأن الاستثناء في هذه القضية يكون للمجرمين الملاحقين دولياً، فهؤلاء مكانهم الطبيعي السجن وليس ساحة الانتخابات! pic.twitter.com/JloA090Ydj — Loay Farkash 🇱🇾 (@loayomran) November 18, 2021

ورأى حساب باسم (قيصر ركن حرب) أن “حساب سيف الإسلام القذافي أغلق بسبب تأكيد الهوية، بعد زيادة عدد المتابعين في زمن قياسي حيث وصل عدد متابعيه إلى 5 آلاف في الساعة الواحدة، وسيتم استرجاعه بعد تأكيد الهوية وتوثيقه بالعلامة الزرقاء”.

حساب #سيف_الإسلام_القذافي على #توتير قُفل بسبب تأكيد الهوية وذلك لزيادة عدد المتابعين في زمن قياسي حيث وصل عدد متابعيه الى 5000 في الساعة الواحدة، وسيتم استرجاعه بعد تأكيد الهوية وثوتيقه بالعلامة الزرقاء. — قيصر ركن حرب (@HAKEMOOOV) November 18, 2021

ونشر حساب على فيسبوك باسم الصفحة الإعلامية لعائلة القذافي، تنويها قال فيه إن “حجب تويتر هو إجراء مؤقت لإثبات وتوثيق الحساب الذي شهد متابعة غير مسبوقة في زمن قياسي، وأنه سيعود في القريب”.

وترشح سيف الإسلام القذافي رسميًا الأحد الماضي، وقدم لمفوضية الانتخابات أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا لسيف الإسلام القذافي داخل مفوضية الانتخابات في سبها، وكان يرتدي عباءة وعمامة بنيتين، ويبدو الشيب ظاهرًا في لحيته.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن يستمر للأولى حتى 22 من الشهر نفسه، وللثانية إلى 7 ديسمبركانون الاول المقبل.

ومن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة بخلاف سيف الإسلام: خليفة حفتر، وعبد الحميد دبيبة، وفتحي باشاغا، ومحمد خالد عبد الله الغويل، وعلي زيدان، وعثمان عبد الجليل.