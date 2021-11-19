بايدن ينقل السلطة إلى نائبته هاريس خلال خضوعه لعملية جراحية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينقل سلطاته إلى نائبته كاملا هاريس خلال الفترة التي يكون فيها تحت التخدير لإجراء منظار للأمعاء والقولون.

وأضافت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي في بيان منها إن المنظار يأتي ضمن الفحص الطبي السنوي للرئيس.

وأشارت إلى أن “الحال كانت كذلك عندما خضع الرئيس جورج دبليو بوش للإجراء الطبي نفسه عامَي 2002 و2007”.

وأوضح البيان أنه “بموجب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائبة الرئيس لفترة قصيرة، أثناء وجوده تحت تأثير التخدير”.

وسيكمل بايدن 79 عاما، غدا السبت، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وتلقى بايدن -الذي لا يدخن ولا يشرب الكحول- اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالكامل وتلقى جرعته الثالثة، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلن بايدن أنه يعتزم الترشح لولاية ثانية عام 2024، لكن ذلك يتعارض مع ما صرح به سابقا بأنه يشكل “جسرا” مع الجيل المقبل، وفهم منها كثيرون حينذاك أنها وعد بأنه لن يسعى لولاية ثانية.

كما أن كبر سنه يغذي التكهنات أنه قد يتراجع عن ذلك، إذ سيبلغ جو بايدن السادسة والثمانين في نهاية ولايته الرئاسية الثانية إذا انتُخب.

وتراجعت ثقة الأمريكيين في تمتع رئيسهم بصحة جيدة حسب استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسستا (بوليتيكو/مورنينغ كانسالت).

وقال 40% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يرون أن بايدن “يتمتع بصحة جيدة”، مقابل 50% رأوا عكس ذلك.

ويعد ذلك تغييرا جذريا إذ إن النسبة كانت 53% مقابل 34% قبل عام واحد.