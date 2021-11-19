ألمانيا: دعوى قضائية ضد 8 متطرفين يمينيين بتهمة الإتجار غير المشروع بالسلاح

أكد المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، تحريك دعوى قضائية ضد 8 أشخاص ينتمون للتيار اليميني المتطرف بتهمة الإتجار غير المشروع بالسلاح.

وضمت قائمة المتهمين موظفة سابقة عملت لدى بيتر بوشترون، السياسي في (حزب البديل من أجل ألمانيا)، الذي رفض التعليق على تحريك الدعوى القضائية ضد موظفته السابقة.

وذكرت تقارير إعلامية أن أحد المتهمين كان عضوا في الحزب القومي الديمقراطي (النازي الجديد) قبل أن ينضم لاحقا إلى جمعية حزب البديل من أجل ألمانيا في بافاريا.

وقال المتحدث إن المتهمين ينتمون إلى الطيف اليميني ذي الصلة بالحزب القومي اليميني وحركة “مواطنو الرايخ” وحزب البديل بالإضافة إلى حركة “بيغيدا”.

واتهم الادعاء الأشخاص الثمانية بارتكاب مخالفات لقانون الرقابة على الأسلحة الحربية وقانون الأسلحة.

وعن الأسلحة المضبوطة في القضية، قال المتحدث باسم الادعاء العام إنها “مسدسات من إنتاج شركات مختلفة ومسدس آلي طراز عوزي وبنادق سريعة الطلقات طراز كلاشينكوف آيه كيه 47 وبنادق يطلق عليها اسم بنادق مضخة”.

وكان وزير الداخلية الألماني قد أوضح في وقت سابق أن” الأحزاب اليمينية في ألمانيا تمثل الخطر الأكبر الذي يواجه البلاد في الداخل” داعيا إلى عدم التهوين بها.

وكشف أحدث تقرير لمكتب الاستخبارات الداخلية الألمانية أن هناك أكثر من 24 ألف يميني متطرف في ألمانيا، 13 ألفا منهم يميلون للعنف تجاه الأجانب واللاجئين.

وأوضحت الداخلية الألمانية أنها حظرت العديد من التنظيمات والمجموعات المؤيدة لليمين المتطرف في البلاد، إلا أن أغلبها لا يزال يمارس أنشطته المعادية للسامية والإسلام والأجانب.