‏أميرة هولندية تكسر تقاليد المملكة الأوربية.. ما القصة؟

كشفت وريثة عرش المملكة الهولندية الأميرة أماليا بشكل صريح عن قواها العقلية في سيرتها الذاتية الصادرة الثلاثاء.

وكسرت الأميرة التي ستبلغ عامها الثامن عشر في 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعض المحرمات الملكية عندما تحدثت عن قواها العقلية في سيرتها الذاتية عوضا عن تسليط الضوء على هواياتها وموضوعات مثل ركوب الخيل والغناء.

ونشر السير الذاتية للأمراء تقليد متعارف عليه في العائلة المالكة الهولندية إذ تسمح هذه الكتب للشعب بالتعرف على ورثة التاج الهولندي.

Vanochtend zat #Amalia van @ClaudiadeBreij in mijn mailbox. In één ruk uitgelezen. Fijn geschreven, veel gelachen en af en toe ook best emotioneel. Ja, Amalia is een gewoon meisje van 17. Maar Amalia is ook duidelijk iemand die weet wat haar te wachten staat. pic.twitter.com/b0kH99fS1S

— Rick Evers (@RickEversRoyal) November 15, 2021