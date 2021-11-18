‏أميرة هولندية تكسر تقاليد المملكة الأوربية.. ما القصة؟

كشفت وريثة عرش المملكة الهولندية الأميرة أماليا بشكل صريح عن قواها العقلية في سيرتها الذاتية الصادرة الثلاثاء.

وكسرت الأميرة التي ستبلغ عامها الثامن عشر في 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعض المحرمات الملكية عندما تحدثت عن قواها العقلية في سيرتها الذاتية عوضا عن تسليط الضوء على هواياتها وموضوعات مثل ركوب الخيل والغناء.

ونشر السير الذاتية للأمراء تقليد متعارف عليه في العائلة المالكة الهولندية إذ تسمح هذه الكتب للشعب بالتعرف على ورثة التاج الهولندي.

Vanochtend zat #Amalia van @ClaudiadeBreij in mijn mailbox. In één ruk uitgelezen. Fijn geschreven, veel gelachen en af en toe ook best emotioneel. Ja, Amalia is een gewoon meisje van 17. Maar Amalia is ook duidelijk iemand die weet wat haar te wachten staat. pic.twitter.com/b0kH99fS1S — Rick Evers (@RickEversRoyal) November 15, 2021

وقالت أماليا في سيرتها الذاتية التي أعدتها للنشر الممثلة الكوميدية الهولندية كلوديا دي بريغ إن والديها الملك ويليام ألكساندر والملكة ماكسيما أدركا في وقت مبكر أنها ليست على ما يرام وأخذوها إلى طبيب نفسي للأطفال في سن صغيرة.

وأضافت “لا أعتقد أنه من المحرمات. وليس لدي مشكلة في إعلان ذلك”، في إشارة إلى استشارتها طبيب نفسي منذ الصغر وحجز موعد معه كلما احتاجت لذلك.

وتابعت “أعتقد أنه من الجيد تمامًا التحدث إلى أحد المحترفين بين الحين والآخر، خاصة بعد ما حدث لعمتي. الجميع يتحدث عن الأكل الصحي والرياضة هما مهمان لكن لأي مدى علينا الحفاظ على سلامة قوانا العقلية”.

وألمحت الأميرة الهولندية في حديثها إلى شقيقة الملكة ماكسيما، أنيس زوريغويتا التي انتحرت عام 2018 بعد فترة اكتئاب طويلة.

وأصبحت أماليا وريثة عرش في سن التاسعة بعد تنازل جدتها الملكة بياتريكس عن العرش لابنها والد أماليا الملك ويليام ألكسندر (54 عاما).

وتضمنت السيرة الذاتية لأماليا آراءها في النظام الملكي في بلادها.

ولم تخشَ الفتاة من الاعتراف بأنها لا تمانع إلغاء الملكية وقالت “يمكنهم فعل ذلك ولا أشعر بالقلق سأستمر في حياتي بشكل عادي”.

وأشارت أماليا إلى أنها ستطلب من والدتها الملكة ماكسيما تولي العرش لبضع سنوات إذا توفي والدها فجأة.