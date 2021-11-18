مصر وقطر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية إلى قطاع غزة

قالت وكالة الأنباء القطرية إنه تم توقيع اتفاقيات بين قطر ومصر لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي تأكيده “أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية” لسكان القطاع.

وجاءت تصريحات الوزير القطري خلال تمثيله لبلاده في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو.

وأشار المريخي إلى أهمية تفاهمات التهدئة الحالية وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري والتواصل بين كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وقال الوزير القطري إنه بلاده “تعمل مع مختلف أطراف المجتمع الدولي للوصول إلى حل عادل يحقق السلام والأمن في دولة فلسطين الشقيقة”.

وأضاف أن قطر تعمل أيضا على “تقديم كل ما يلزم لتوفير مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني” بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومختلف الجهات الدولية الداعمة والمانحة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية: قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة لقراءة الخبر كاملاً:⬇️https://t.co/9tVlnYPIFR#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/H8k0aQddLZ — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 17, 2021

وذكر المريخي أن هذه المساعدات شكلت “عاملا مهما من عوامل تحسين الظروف الحياتية، لا سيما في قطاع غزة”.

وأوضح الوزير القطري أن إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات بلغ “أكثر من مليار ونصف مليار دولار أمريكي، خصصت لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع البنية التحتية والطرق والأبنية”.