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سياسة|مصر

مصر وقطر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية إلى قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي دمر البنى التحتية في مناطق متفرقة من غزة خلال العدوان الأخير
الاحتلال الإسرائيلي دمر البنى التحتية في مناطق متفرقة من غزة خلال العدوان الأخير (غيتي)
17/11/2021

قالت وكالة الأنباء القطرية إنه تم توقيع اتفاقيات بين قطر ومصر لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي تأكيده “أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية” لسكان القطاع.

وجاءت تصريحات الوزير القطري خلال تمثيله لبلاده في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو.

وأشار المريخي إلى أهمية تفاهمات التهدئة الحالية وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري والتواصل بين كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وقال الوزير القطري إنه بلاده “تعمل مع مختلف أطراف المجتمع الدولي للوصول إلى حل عادل يحقق السلام والأمن في دولة فلسطين الشقيقة”.

وأضاف أن قطر تعمل أيضا على “تقديم كل ما يلزم لتوفير مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني” بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ومختلف الجهات الدولية الداعمة والمانحة.

وذكر المريخي أن هذه المساعدات شكلت “عاملا مهما من عوامل تحسين الظروف الحياتية، لا سيما في قطاع غزة”.

وأوضح الوزير القطري أن إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات بلغ “أكثر من مليار ونصف مليار دولار أمريكي، خصصت لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصناعة والزراعة ومشاريع البنية التحتية والطرق والأبنية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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