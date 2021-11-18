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سياسة|فرنسا

فرنسا.. اعتقال اثنين من “اليمين المتطرف” كانا يخططان لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المسلمين

الشرطة الفرنسية تواجه تحديات صعبة بعد تصريحات مسؤولين مسيئة للإسلام
عناصر من الشرطة الفرنسية (رويترز)
17/11/2021

قال مصدر قضائي لوكالة رويترز، الأربعاء، إن عناصر من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي ألقت القبض على شخصين لهما صلة بحركة اليمين المتطرفة في إطار تحقيق يتعلق بـ”مكافحة الإرهاب”.

وقال المصدر إنه تم العثور على أسلحة في منزل أحد المشتبه بهما.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الشرطة عثرت على مواد مرتبطة بصناعة المتفجرات.

كما ذكرت إذاعة فرانس إنفو أن المشتبه بهما، اللذين ألقي القبض عليهما أول أمس الثلاثاء، من جنوب غرب فرنسا.

وأضافت أنهما من “المتعصبين للعرق الأبيض” ويشتبه في أنهما أطلقا دعوة للعنف عبر تطبيق تليغرام.

وأفادت الإذاعة بأن أحدهما موظف يبلغ من العمر 46 عامًا فيما يبلغ المشتبه به الثاني 60 عاما.

وقالت إنهما ينتميان إلى ما يطلق عليه “الاتجاه التسريع”، أي أنهما مقتنعان بأن “الحرب العنصرية” ستندلع.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوربية من حيث حجم الجالية المسلمة، فحتى منتصف 2016، كان يعيش نحو 5.7 مليون مسلم في فرنسا، بما يشكّل نسبة 8.8% من مجموع السكان، فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوربي في حدود 4.9%، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050، حسب إحصائيات مركز بيو للأبحاث.

ووثقت منظمة الأمن والتعاون في أوربا بالأرقام ارتفاع أعداد جرائم الكراهية ضد المسلمين في أوربا، وهو ما أكّدته أيضاً أرقام الشرطة الأوربية (يوروبول) في 2020، التي وثّقت ارتفاع الإسلاموفوبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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