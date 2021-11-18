فايزر تبيع 10 ملايين من عقارها المضاد لكوفيد-19 إلى أمريكا

أعلنت مختبرات فايزر، اليوم الخميس، أن الحكومة الأمريكية طلبت 10 ملايين علاج من عقارها المضاد لكوفيد-19 بقيمة 5.29 مليارات دولار، شرط أن يلقى الدواء الضوء الأخضر من السلطات الصحية.

وتقدمت المجموعة التي تسوق لقاحا مضادا لفيروس كورونا بالتعاون مع (بايونتيك) الألمانية، الأسبوع الماضي، إلى الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بطلب ترخيص عاجل لهذا العلاج المرتقب جدا لأنه سهل الاستخدام في الأيام الأولى من ظهور الأعراض في حال الإصابة.

وسيُطرح هذا العلاج المضاد للفيروسات في السوق تحت اسم (باكسلوفيد)، بعد ما أثبت فعالية بنسبة 89% لخفض حالات الاستشفاء والوفيات أثناء التجارب السريرية، عندما يؤخذ في الأيام الثلاثة الأولى بعد ظهور الأعراض.

وأجرت الشركة التجارب على أشخاص معرّضين بدرجة عالية للإصابة بشكل خطير من كوفيد-19، حيث جربت مضادات الفيروسات للحد من قدرة الفيروس على التكاثر ومن ثم إبطاء المرض.

وتتضمن طلبات واشنطن تسليم 10 ملايين علاج هذا العام وفي عام 2022.

وقالت فايرز في بيان إن “السعر الذي دفعته الحكومة الأمريكية يعكس الحجم الكبير للعلاجات التي جرى شراؤها”، مشيرةً إلى أنها أجرت محادثات مع دول أخرى.

وأضافت أن هذا العلاج الجديد سيصل إلى أكثر من 50% من سكان العالم بأسعار زهيدة.

يذكر أن مختبر (ميرك) الأمريكي طوّر هو الآخر علاجًا مضادًا للفيروسات اسمه (مولنوبيرافير).

وكانت بريطانيا أول دولة ترخّص استخدامه مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويُفترض أن تجتمع لجنة تابعة للوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير في الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ قرار بشأن طلب ترخيص علاج ميرك في الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سبق أن اشترت 3.1 مليون علاج من ميرك.