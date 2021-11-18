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سياسة

دعا لقتل المسلمين ووصفهم بالمتوحشين.. استقالة مسؤول أمريكي بعد جلسة تأديبية

(كير): جون كاتازارا أثبت مرارا أنه غير لائق لتطبيق القانون (غيتي)
18/11/2021-|آخر تحديث: 18/11/202108:56 PM (مكة المكرمة)

أعلن رئيس نقابة شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية عن تقاعده من منصبه وذلك استباقا لقرار بإقالته بعد دعا سابقا على مواقع التواصل لقتل المسلمين.

وقالت صحيفة (ديلي بيست) الأمريكية إن استقالة الشرطي جون كاتازارا، أنقذته من الطرد، بعد أن تهرب من المساءلة عن عشرات الشكاوى المرتبطة بسوء سلوكه خلال حياته المهنية في شيكاغو.

وجاءت استقالة كاتازارا بعد يوم طويل من الشهادة أمام مجلس شرطة شيكاغو، على خلفية اتهامات له بكتابة تقارير كاذبة ومنشورات على مواقع التواصل شجعت على العنف ضد المسلمين.

وأطلق الشرطي الأمريكي تعليقات مسيئة للمسلمين، ووصفهم بإحداها بـ”المتوحشين”، معتبرا أنهم يستحقون القتل، فيما دافع ذات مرة عن أعمال الشغب التي حصلت في المقر الرئيسي للسلطة التشريعية (الكابيتول) باعتبارها مجرد “إزعاج” خال من العنف.

وأعاد كاتازارا نشر مقال على فيسبوك عام 2016، يتحدث عن إطلاق نار على ضابط شرطة، وعلق: “ما هذا؟ حان الوقت لقتل هؤلاء”.

وفي منشور آخر ينتقد المسلمين في يناير/كانون الثاني 2017، علق الشرطي على مقطع فيديو لامرأة تُرجم بالحجارة وكتب “المتوحشون جميعهم يستحقون رصاصة”.

وفي دفاعه عن منشور عام 2017 الذي دعا فيه لقتل المسلمين، قال بعد جلسة الاستجواب إنه كان يشير إلى الأشخاص الذين يدعمون “الشريعة”.

(كير) ترحب بالاستقالة

بدوره رحب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) في بيان باستقالة الشرطي الأمريكي كاتازارا.

وقال أحمد رحاب المدير التنفيذي لـ(كير) في مدينة شيكاغو إن “كاتازارا أثبت مرارا أنه غير لائق لتطبيق القانون وقد كان متعصبا ومتجاهلا بشكل صارخ لأساسيات الآداب كما أن سجله الطويل من الانتهاكات شكل وصمة عار لقوات الشرطة”.

وأشار رحاب إلى أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في شيكاغو دعا سابقا لإقالة كاتازارا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية

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