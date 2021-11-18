تقرير حقوقي يسلط الضوء على الانتهاكات بحق أطفال في سجن بحريني

نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تقريرا، اليوم الخميس، سلطت فيه الضوء على الانتهاكات في سجن (الحوض الجاف) لصغار المحكومين في المملكة.

وكشف التقرير الذي جاء بعنوان “واقع صغار المحكومين في الحوض الجاف يدحض ما جاء في قانون العدالة الإصلاحية الجديد”، شهادات حية لـ 4 سجناء سياسيين سابقين من القاصرين.

وقدم التقرير تفاصيل للانتهاكات الحاصلة داخل السجن “ضمن تحليل قانوني يبين مخالفة البحرين للاتفاقيات والقوانين الدولية”.

القانون الجديد

وقال التقرير إنه منذ إصدار قانون “العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة” في فبراير/شباط 2021، لم تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في السجن.

وأشار إلى أنه رغم إقرار السلطات بأن هذا القانون يقضي إلى منح ‏مصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة ‏التي تصدرها أو تباشرها، إلا أن جميع القاصرين المذكورين في التقرير ارتُكبت بحقهم انتهاكات تخالف مواد عدة لكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات دولية أخرى.

وتحدث التقرير عن “تعرض صغار المحكومين لمحاكمات غير عادلة، ولأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة والحرمان من الاتصال بعائلاتهم وتوكيل محامٍ، كما تم إجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة تحت التعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز وإهانة طائفتهم”.

الناشطة ابتسام الصائغ: الأطفال المعتقلين في سجن الحوض الجاف يعلنون عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بعد تجاهل سلطات السجن لشكواهم من انتشار الأمراض الجلدية بينهم وعودة مرض الجرب لعنابرهم – مرآة البحرين pic.twitter.com/DeFhEj4pl6 — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) November 17, 2021

وأشار التقرير إلى مسارعة سلطات البحرين بالرد عبر إعلامها الرسمي في 28 سبتمبر/أيلول على حلقة وثائقية لبرنامج “المسافة صفر” بثتها قناة الجزيرة مستعرضةً “شواهد وحقائق لأسوء الانتهاكات التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف”.

وكشف برنامج “المسافة صفر” في تحقيقه عن تعرض ما لا يقل عن 607 أطفال في البحرين لألوان مختلفة من التعذيب بين عامي 2011 و2021، وفق بيانات قضائية وحقوقية حصل عليها البرنامج.

انتهاكات الحوض الجاف

وقال التقرير إن مركز احتجاز الحوض الجاف لصغار المحكومين شهد تصاعداً في وتيرة الانتهاكات المخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل.

وتحدث التقرير عن مصادرة كتب دينية ومقتنيات خاصة للسجناء فضلا عن التهديد بالمزيد من التضييق “عقابا على استمرارهم في الإضراب عن الطعام”.

كما أفاد التقرير بوجود تعذيب لمعتقلين بالأسلاك من قبل عناصر الشرطة والتعرض للشتم والقذف والمعاملة القاسية المهينة والعنف الجسدي والنفسي.

وذكر التقرير اعترافات لعدد من السجناء يروون فيها معاناتهم وما تعرضوا له داخل السجن.

وكانت منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أكدت أن النيابة العامة البحرينية تتعامل بعدوانية مع الأطفال، وتوجه لهم خلال التحقيقات تهما لا تتناسب مع أعمارهم؛ كالتحريض على قلب نظام الحكم والإرهاب.

🔴#الحوض_الجاف: يرقد السجين السياسي حسن عبدالله حبيب علي في المستشفى إثر إصابته بنوبة سكلر مع نقص في الأوكسيجين والتهاب في الصدر ننيجة الاهمال الصحي ومنذ سنتين أصيب يالديسك ويعاني من انتشار غدد في جسده إحداها في القصبة الهوائية#البحرين pic.twitter.com/XFYsxnrObJ — ADHRB (@ADHRB) November 16, 2021

أرقام

وحسب بيانات جمعها برنامج “المسافة صفر” من ملفات القضايا وبيانات تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بين فبراير/شباط 2011 وأغسطس/آب 2021؛ فإن ما لا يقل عن 607 أطفال تعرضوا لأنواع مختلفة من العنف، منهم 259 تعرضوا للتعذيب، ثم 124 تعرضوا للإهمال الطبي في السجون ومقرات الشرطة.

أما حالات الإخفاء القسري فبلغت 116 حالة، وتتوزع الحالات الأخرى بين إجراءات قانونية تعسفية والعنف أثناء الاعتقال والعنف الجنسي والتعذيب خارج السجن والحرمان من التعليم.

كما أظهرت بيانات أخرى إصابة 124 طفلا بأمراض إما داخل السجن أوتم اعتقالهم رغم مرضهم وحاجتهم للرعاية الصحية.

وكشف تحليل البيانات أيضا عن أن أكثر الأماكن التي تعرض فيها الأطفال للانتهاكات كانت (سجن جو المركزي) ثم سجن (الحوض الجاف).