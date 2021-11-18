المفوضية الأوربية تشكر أنقرة.. ما السبب؟

شكر نائب رئيس المفوضية الأوربية مارغاريتيس سخيناس، الخميس، تركيا على دعمها في أزمة الهجرة التي اندلعت عند حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوربي وجهودها من أجل الحد من وصول المهاجرين غير النظاميين إلى المنطقة الحدودية بين بلاروسيا وبولندا.

جاء ذلك بالتزامن مع قرب وصول سخيناس إلى أنقرة، مساء الخميس.

وقال في بيان “أحضر إلى أنقرة لأشكر السلطات التركية على الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا لوضع حد للانتهاكات المرتكبة في حق المهاجرين اليائسين من قبل شبكات المهربين ولتعزيز تعاوننا في مجال الهجرة والأمن”.

وأضاف “إدارة (ملف) الهجرة مسؤولية وأولوية مشتركة للاتحاد الأوربي وتركيا ولقد تعاوننا بنجاح في هذا الملف وعلينا الآن أن نواجه تهديدات جديدة بما في ذلك الاتجار بالبشر الذي ترعاه الدول”.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, hükümet temsilcileriyle yapacağı bir dizi görüşme için bugün ve yarın Ankara’da olacak. Detaylar için websitemizi ziyaret edin 👉https://t.co/tTvrvFp3RL pic.twitter.com/ufDPvEYjJp — AB Türkiye Delegasyonu 🇪🇺 EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) November 18, 2021

ومن المقرر أن يلتقي سخيناس، غدًا الجمعة، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ووزير الداخلية سليمان صويلو.

وكانت أنقرة قد حظرت الجمعة “حتى إشعار آخر” مواطني العراق وسوريا واليمن “شراء تذاكر سفر للتوجه إلى بلاروسيا من مطارات تركيا”، ورحّب الاتحاد الأوربي بهذا القرار على الفور.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مطار مينسك -عاصمة بيلاروسيا- إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية تقل مهاجرين من مينسك متوجهة إلى العاصمة العراقية بغداد.

وجاء ذلك في وقت حث فيه وزراء خارجية دول مجموعة السبع مينسك على وضع حد لأزمة الهجرة عند حدودها مع بولندا متهمين إياها بإثارة الأزمة عمدا وتعريض حياة أشخاص للخطر.

وطالبت بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان مشترك النظام في مينسك بوقف “حملته العدائية والاستغلالية فورا”.

We, the #G7 Foreign Ministers of 🇨🇦, 🇫🇷, 🇩🇪, 🇮🇹, 🇯🇵, 🇬🇧, and 🇺🇸, and the High Rep. of the 🇪🇺, condemn the Belarus regime’s orchestration of irregular migration across its borders. We will continue to work together to hold those responsible to account.https://t.co/WkdNOZ5NyW pic.twitter.com/dG43mNc0YI — U.S. Embassy Vienna (@usembvienna) November 18, 2021

ويشير الاتحاد الأوربي إلى أن مينسك وراء الأزمة ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع البولندية بأن قوات الأمن اعتقلت حوالي 100 مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بلاروسيا في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء.

واتهمت الوزارة في بيان بيلاروسيا بأنها “أرغمت مهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم” مشيرة إلى أن “محاولة عبور الحدود جرت على مسافة بضع مئات الأمتار من المكان”.

وقالت السلطات في مينسك، الخميس، إن “نحو 7000 مهاجر موجودون على أراضيها بينهم أكثر من 2000 عند الحدود مع بولندا”.

ووفق نتاليا إيسمونت المتحدثة باسم رئيس الدولة البيلاروسية فإن الحكومة مستعدة للعمل من أجل إعادة 5000 مهاجر “إذا رغبوا في ذلك”.