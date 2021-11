المفوضية الأوربية تشكر أنقرة.. ما السبب؟

شكر نائب رئيس المفوضية الأوربية مارغاريتيس سخيناس، الخميس، تركيا على دعمها في أزمة الهجرة التي اندلعت عند حدود بيلاروسيا والاتحاد الأوربي وجهودها من أجل الحد من وصول المهاجرين غير النظاميين إلى المنطقة الحدودية بين بلاروسيا وبولندا.

جاء ذلك بالتزامن مع قرب وصول سخيناس إلى أنقرة، مساء الخميس.

وقال في بيان “أحضر إلى أنقرة لأشكر السلطات التركية على الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا لوضع حد للانتهاكات المرتكبة في حق المهاجرين اليائسين من قبل شبكات المهربين ولتعزيز تعاوننا في مجال الهجرة والأمن”.

وأضاف “إدارة (ملف) الهجرة مسؤولية وأولوية مشتركة للاتحاد الأوربي وتركيا ولقد تعاوننا بنجاح في هذا الملف وعلينا الآن أن نواجه تهديدات جديدة بما في ذلك الاتجار بالبشر الذي ترعاه الدول”.

ومن المقرر أن يلتقي سخيناس، غدًا الجمعة، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ووزير الداخلية سليمان صويلو.

وكانت أنقرة قد حظرت الجمعة “حتى إشعار آخر” مواطني العراق وسوريا واليمن “شراء تذاكر سفر للتوجه إلى بلاروسيا من مطارات تركيا”، ورحّب الاتحاد الأوربي بهذا القرار على الفور.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مطار مينسك -عاصمة بيلاروسيا- إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية تقل مهاجرين من مينسك متوجهة إلى العاصمة العراقية بغداد.

وجاء ذلك في وقت حث فيه وزراء خارجية دول مجموعة السبع مينسك على وضع حد لأزمة الهجرة عند حدودها مع بولندا متهمين إياها بإثارة الأزمة عمدا وتعريض حياة أشخاص للخطر.

وطالبت بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان مشترك النظام في مينسك بوقف “حملته العدائية والاستغلالية فورا”.

