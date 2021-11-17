مصر.. أحكام بالسجن والغرامة على البرلماني السابق زياد العليمي وآخرين

أصدرت محكمة جنح مصر القديمة (أمن الدولة طوارئ) اليوم الأربعاء أحكامًا بالسجن على سياسيين مصريين لمدد متفاوتة.

وصدر الحكم على السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي بالحبس 5 سنوات، وعلى الناشطين السياسيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات، بالإضافة إلى سجن كل من محمد بهنسي وحسام عبد الناصر لمدة 3 سنوات مع الشغل.

كما صدر حكم بالسجن 3 سنوات غيابيًا على المتهمة فاطمة رمضان. وغرمت المحكمة جميع المتهمين مبلغ 500 جنيه (نحو 32 دولارًا).

وجاء حكم اليوم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في يوليو/حزيران الماضي.

وقالت إكرام يوسف والدة زياد العليمي إن المحكوم عليهم متهمين بـ “نشر اخبار كاذبة، عبر الإيحاء الذي كان من شأنه ضرب مصلحة البلاد وإضعاف هيبتها وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين”.

وأكدت أن هذه القضية لا علاقة لها بقضية “الأمل” الشهيرة، إذ لا يزال نجلها والمتهمون الآخرون محبوسين على ذمتها منذ سنتين ونصف.

وقالت الناشطة الحقوقية منى سيف إن هذا الحكم نهائي، نظرًا لأنه صادر عن محاكم طوارئ استثنائية.

وألقت السلطات المصرية القبض على “مجموعة الأمل” عام 2019، واتهمتها بأنها ممولة من جماعة الإخوان المسلمين للتحريض على الثورة وأعمال العنف، وأُدرِج أفرادها على قائمة الإرهاب في أبريل/نيسان 2020.

وقال زملاء لهم وناشطون إن الهدف من الاعتقالات كان منع تشكيل تحالف سياسي قبيل الانتخابات البرلمانية العام الماضي.