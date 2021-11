مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية يحاكم في باريس بتهمة التحريض على الكراهية ..ما القصة؟

انطلقت، الأربعاء، محاكمة المرشح المحتمل للرئاسة الفرنسية اليميني إريك زمور بتهمة التحريض على الكراهية وتعمد الإهانة العرقية.

وتنظر محكمة في العاصمة الفرنسية باريس في اتهامات ضد زمور على خلفية تصريحات إعلامية سابقة وصف فيها مهاجرين قاصرين (أقل من 18 عاما) بـ”اللصوص والقتلة والمغتصبين”.

وعقدت المحاكمة في ظل غياب زمور الذي أدين مرتين في السابق بتهم التحريض على الكراهية.

واعتبر محامي الدفاع أنه لا ينبغي حضور زمور جلسات المحاكمة للمحافظة على أجواء “نقاشات هادئة” وتجنب تحويل محكمة جنايات باريس إلى “قاعة مبارزة سياسية”.

Sinister hard-right extremist Eric Zemmour goes on trial today in Paris for "Complicity in provoking racial hatred and racial insult" following remarks he made on tv channel CNews, a rightwing favourite… https://t.co/JkvORqFdE0 via @lemondefr

ووجهت إلى زمور اتهامات بالتحريض على الكراهية والتحقير العرقي على خلفية تصريحاته لقناة (سي نيوز) الفرنسية في سبتمبر/أيلول 2020.

وقال زمور حينها “لا مكان لهم هنا (فرنسا). إنهم لصوص وقتلة ومغتصبون. هذه حقيقتهم. يجب إعادتهم إلى أوطانهم ما كان علينا السماح بقدومهم أصلا”، في إشارة إلى المهاجرين القصر الذين يأتون إلى فرنسا دون ذويهم.

وجاءت تصريحات زمور في أعقاب هجوم على المقار القديمة لصحيفة (شارلي إيبدو) الفرنسية الساخرة والتي نشرت رسومات مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

At the tribunal in Paris this morning, a gaggle of some 30 lawyers have assembled for the trial of putative presidential candidate Éric Zemmour, who has been accused of "incitement of racial hatred" for particularly virulent comments about immigrants on CNews last year 1/n

— Leila Abboud (@labboudles) November 17, 2021