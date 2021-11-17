لحظة بلحظة: تطورات الأوضاع في السودان

استخدمت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين نزلوا بالمئات، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على ما قالوا إنه “انقلاب” قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت مصادر سودانية ووكالات أنباء أن المواجهات أسفرت عن سقوط ضحايا في مناطق بالعاصمة الخرطوم، التي قطعت عنها السلطات خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت منذ 24 ساعة.

وفيما يلي تطورات الأوضاع في السودان لحظة بلحظة: