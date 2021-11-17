أعلنت السلطات السودانية إغلاق 4 جسور بالخرطوم، تزمنا مع انطلاق مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني، في حين بحثت مبعوثة أمريكية مع رئيس الوزراء في الحكومة المنحلة “سبل استعادة الانتقال الديمقراطي”.
لحظة بلحظة: تطورات الأوضاع في السودان
17/11/2021-|آخر تحديث: 17/11/202106:43 PM (مكة المكرمة)
استخدمت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين نزلوا بالمئات، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على ما قالوا إنه “انقلاب” قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت مصادر سودانية ووكالات أنباء أن المواجهات أسفرت عن سقوط ضحايا في مناطق بالعاصمة الخرطوم، التي قطعت عنها السلطات خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت منذ 24 ساعة.
وفيما يلي تطورات الأوضاع في السودان لحظة بلحظة:
- مصادر طبية للجزيرة مباشر: 7 قتلى بالرصاص الحي وأكثر من 70 مصابا في المستشفى الدولي بالخرطوم بحري.
- تجمع المهنيين السودانيين يقول إن عدد القتلى برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات اليوم ارتفع إلى خمسة مدنيين فضلا عن 70 مصابا.
- تجمع المهنيين السودانيين يقول إن مدنيين اثنين قتلا في مدينة بحري برصاص قوات الأمن.
- تجمع المهنيين السودانيين يقول إن قوات الأمن تهاجم المنازل وتستخدم الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.
- مريم الصادق المهدي للجزيرة مباشر: قيام الشرطة بترويع المواطنين داخل المنازل واستخدام الغاز المسيل للدموع أمر غير مقبول.
- مريم الصادق المهدي تقول للجزيرة مباشر إنها منعت ووزراء آخرين من مقابلة حمدوك.
- مصادر طبية للجزيرة مباشر: جرحى جراء تفريق قوات الأمن السودانية بالقوة مظاهرات في أم درمان.
- مظاهرات في العاصمة السودانية وولايات أخرى تحت شعار #مليونية١٧نوفمبر رفضا لقرارات قائد الجيش البرهان.
- شركة “نت بوكس” المتخصصة في مجال مراقبة أمن الشبكات: انقطاع شبه كامل في الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمة الإنترنت في السودان.
- تجمع المهنيين السودانيين يقول إن قوات الأمن تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع لقمع المظاهرات.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات