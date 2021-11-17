عقيلة صالح يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في ليبيا (فيديو)

أعلن رئيس مجلس النواب البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال صالح في مقطع مصور إن “الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة”.

وأضاف أن الانتخابات “هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية”.

ويأتي إعلان صالح بعد إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر ترشحه للانتخابات الرئاسية، وعقب خطوة مماثلة، يوم الأحد الماضي، من سيف الإسلام القذافي المطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، في وقت سابق الأربعاء، أن 11 شخصا قدموا طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية منذ فتح باب الترشح في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومن المقرر فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر الجاري، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

كما قدم رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان أوراق ترشحه للمفوضية.

وبالإضافة إلى حفتر وسيف الإسلام وزيدان، تقدم للترشح أيضا كل من أسعد محسن زهيو وفيضان عيد حمزة والسنوسي عبد السلام الزوي وعبد الحكيم بعيو ومحمد المزوغي وعبد الله ناكر وفتحي بن شتوان وعبد الحكيم زامونة.

وأوضحت مفوضية الانتخابات الليبية أن “قبول طلبات الترشح يعد قبولا مبدئيا”، مضيفة أنها ستقوم “بالتدقيق في البيانات، ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه”.

وقالت إنه سيتم بعد ذلك “إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها، تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية، وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع”.