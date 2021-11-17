شركة نوفافاكس الأمريكية تطلب موافقة الاتحاد الأوربي على لقاحها المضاد لفيروس كورونا

قالت وكالة الأدوية الأوربية، اليوم الأربعاء، إن شركة الأدوية الأمريكية العملاقة (نوفافاكس) تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لاستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوربي.

وتلي هذه الخطوة قيام خبراء وكالة الأدوية الأوربية بمراجعة بيانات الاختبار الخاصة بالشركة المصنعة وإجراء تحليل مخاطر اللقاح وفوائده.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع صدور قرار في غضون أسابيع قليلة، إذ يعكف الباحثون بالفعل على تقييم آثار اللقاح في عملية مراجعة مستمرة، كما تم الانتهاء من مراجعة أولية للمخاطر المحتملة.

📢 EMA starts evaluating an application for conditional marketing authorisation for the #COVID19 vaccine developed by #Novavax. An outcome could be reached within weeks. #HealthUnion

👉https://t.co/Mw5Acgo0yQ pic.twitter.com/ZkHugMOk47 — EU Medicines Agency (@EMA_News) November 17, 2021

وإذا أوصت وكالة الأدوية الأوربية بإصدار موافقة مشروطة، فسيتم إحالة الأمر إلى المفوضية الأوربية للحصول على موافقتها النهائية إلا أن ذلك يعد إجراء شكليا.

وجرت الموافقة حتى الآن على استخدام أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الاتحاد الأوربي.

وأنتج لقاح نوفافاكس لتمكين الجسم من تكوين أجسام مضادة ضد بروتينات فيروس كورونا والقضاء على الفيروس في حالة الإصابة.