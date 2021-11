شركة نوفافاكس الأمريكية تطلب موافقة الاتحاد الأوربي على لقاحها المضاد لفيروس كورونا

قالت وكالة الأدوية الأوربية، اليوم الأربعاء، إن شركة الأدوية الأمريكية العملاقة (نوفافاكس) تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لاستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوربي.

وتلي هذه الخطوة قيام خبراء وكالة الأدوية الأوربية بمراجعة بيانات الاختبار الخاصة بالشركة المصنعة وإجراء تحليل مخاطر اللقاح وفوائده.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع صدور قرار في غضون أسابيع قليلة، إذ يعكف الباحثون بالفعل على تقييم آثار اللقاح في عملية مراجعة مستمرة، كما تم الانتهاء من مراجعة أولية للمخاطر المحتملة.

