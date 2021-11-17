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سياسة|فلسطين

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي في القدس (فيديو)

طوقت الشرطة الإسرائيلية المكان ومنعت الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة (غيتي)
17/11/2021-|آخر تحديث: 17/11/202109:08 PM (مكة المكرمة)

استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن “الحادث وقع قرب مدرسة (عطيرت كوهانيم) الدينية الإسرائيلية، حيث طعن الشاب اثنين من شرطة حرس الحدود كانا يعملان هناك”.

وأضافت “قامت عناصر الشرطة وحارس أمن مدني كانوا في الموقع بتحييده (الشاب الفلسطيني) بإطلاق النار عليه”.

وتابعت أن الطعن أدى إلى إصابة اثنين من عناصر حرس الحدود بجروح طفيفة إلى متوسطة.

وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، بحسب المصدر ذاته.‎

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية إن شابا فلسطينيا أقدم على طعن عنصرين من شرطة حرس الحدود في شارع (هاغاي) الواد بالبلدة القديمة، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح طفيفة والآخر بجروح متوسطة.

وأضافت أنه تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني و”تصفيته”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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