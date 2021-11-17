استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي في القدس (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن “الحادث وقع قرب مدرسة (عطيرت كوهانيم) الدينية الإسرائيلية، حيث طعن الشاب اثنين من شرطة حرس الحدود كانا يعملان هناك”.

من اللحظات الأولى لتنفيذ عمليـ،ـة الطعـ.،ـن في البلدة القديمة بالقدس.. فيديو يوثق تعمد قوات الاحتلال عدم إسعاف المنفذ وتركه ينزف حتى الموت pic.twitter.com/HdzNc7gfkP — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 17, 2021

وأضافت “قامت عناصر الشرطة وحارس أمن مدني كانوا في الموقع بتحييده (الشاب الفلسطيني) بإطلاق النار عليه”.

وتابعت أن الطعن أدى إلى إصابة اثنين من عناصر حرس الحدود بجروح طفيفة إلى متوسطة.

وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، بحسب المصدر ذاته.‎

اقتحام واسع من قبل قوات الاحتلال لبلدة العيساوية في القدس المحتلة pic.twitter.com/fPheePZiI4 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 17, 2021

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية إن شابا فلسطينيا أقدم على طعن عنصرين من شرطة حرس الحدود في شارع (هاغاي) الواد بالبلدة القديمة، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح طفيفة والآخر بجروح متوسطة.

وأضافت أنه تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني و”تصفيته”.