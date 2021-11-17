لبنان.. تفكيك عبوة ناسفة في علبة حلويات أرسلت هدية لابنة ضابط لبناني كبير (فيديو)

فكك الجيش اللبناني، الثلاثاء، عبوة ناسفة داخل علبة حلويات في أحد منازل بلدة بشامون بجبل لبنان، بعد أن أُرسلت لابنة أحد عمداء الجيش، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة “الجديد” اللبنانية (خاص) أن “الجيش فكك العبوة التي كانت موضوعة داخل علبة شوكولا في بشامون، وباشر تحقيقاته لمعرفة مصدرها وخلفيات إرسالها”.

فيما ذكرت قناة “المؤسسة اللبنانية للإرسال” (خاصة) أن “العبوة موضوعة في علبة شوكولا أُرسلت لابنة أحد العمداء في الجيش، وهي معدة للتفجير عن بعد”.

وأفادت صحيفة “النهار” بأن “العبوة كانت مُرسلة داخل علبة شوكولا كهدية عرس لابنة عميد بالجيش”، وبأن بلدة بشامون شهدت حالة هلع وذعر بعد انتشار الخبر.

وانتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبثته قناة “الجديد” يظهر علبة شكولا وبداخلها العبوة المفككة.

ولم يصدر على الفور أي إفادة رسمية بشأن العبوة الناسفة.