شاهد: لحظة تفجير مهاجمين أنفسهم قرب برلمان أوغندا (فيديو)

أظهرت كاميرا مراقبة لحظة تفجيرثلاثة مهاجمين انتحاريين أنفسهم، صباح الثلاثاء، في منطقتين وسط العاصمة الأوغندية كمبالا.

وأعلنت الشرطة الأوغندية التي نشرت مقطع الفيديو عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 33 آخرين إثر وقوع التفجيرات.

وفجّر أحد الانتحاريين نفسه بالقرب من مبنى البرلمان، بينما وقع الانفجاران الآخران بالقرب من مركز الشرطة الرئيسي وسط العاصمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي إن “من بين القتلى الانتحاريين الذين يُعتقد أنهم ينتمون للقوات الديمقراطية المتحالفة”.